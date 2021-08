Llega tarde e incompleta Estrategia Digital

Ailyn Ríos

El Gobierno federal publicó la Estrategia Digital Nacional 2021-2024, pero de acuerdo con especialistas, ésta no sólo llegó 3 años tarde, posee pocos objetivos y carece de metas claras.La Estrategia o Agenda Digital Nacional es la hoja de ruta que conjuga las tácticas públicas, privadas y sociales que buscan asegurar e incrementar el aprovechamiento de las Tecnologías de Información y Comunicación (TIC) y la conectividad en beneficio de la ciudadanía, empresas y Gobierno.Tener una ruta bien trazada, permite la digitalización de todos los trámites del Gobierno, conectar y dar acceso a internet a toda la población, a instalaciones y sitios públicos, además de promover la economía digital y cerrar brechas en la materia.Sin embargo, la Estrategia presentada solo tiene dos objetivos generales: transformar la Administración pública federal mediante el uso y aprovechamiento de las TIC y elevar la cobertura de internet en todo el País, en este último CFE Telecomunicaciones e InternetPara Todos (CFE TIT) es presentado como proyecto prioritario."Poner todos los huevos en una canasta (CFE TIT) y además en una canasta que depende de un proyecto como Altán Redes que está, quizá no en un grave riesgo de desaparecer, pero que si está cuestionado y en un momento difícil me parece que ya tendría que haber detonado la creatividad de la administración otros medios o mecanismos (para la conectividad), pero no", dijo Michele Hernández Tafoya, director de Observatel."Su idea es la empresa pública de la que no sabemos mucho, que ha sido opaca", añadió.Las líneas de acción que incluye la estrategia están incluidas en materia de tecnologías, Gobierno digital, conectividad, inclusión digital, software libre, estándares abiertos, digitalización de trámites, sistemas e infraestructura interoperables y seguridad de la información y están enmarcadas para lograr la soberanía tecnología.Para Ramiro Tovar Landa, especialista en telecomunicaciones, esta postura nacionalista va en contra del carácter global e interconectado que tienen los servicios digitales."Es muy preocupante ver un énfasis a la autosuficiencia tecnológica que equivaldría a abstraerse del cambio tecnológico a nivel global y de los beneficios que ofrece", comentó Tovar Landa.La estrategia fue presentada por la Coordinación de Estrategia Digital Nacional, que forma parte de Presidencia."Deja fuera muchos elementos que son importantes. Se esperaba que, luego de casi tres años de necesitar esta hoja de ruta, se tuviera algo más formal, no un trabajo que parece elaborado para secundaria o preparatoria de 17 páginas."Si fueran 17 páginas objetivas, trasversales e incluyentes, con propuestas generalizadas para industria, Gobierno, regulador, municipios, tendría más valor. Pero deja mucho que desear", dijo un especialista con experiencia en Promtel que pidió no ser nombrado.