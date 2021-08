'Lo mejor está por venir'.- Diego Silveti

03 min 30 seg

Guillermo Leal

Hora de publicación: 09:55 hrs.

Como uno de los toreros con mayor continuidad y triunfos llega Diego Silveti a su primera década como matador de toros."Lo mejor está por venir. Han pasado diez años en un suspiro. Aquella tarde de Gijón en España fue un momento especial, emocionado por cumplir sueños, metas, ilusiones y emociones, lo que he logrado no con facilidad, pero sí con satisfacción, esa que me ha dado el vivir de lleno lo que representa la responsabilidad de ser torero", reconoció Diego quien es el continuador de una de las dinastías más importantes en la tauromaquia.Fue su bisabuelo Juan Silveti Mañon, su abuelo Juan Silveti Reynoso, su padre David Silveti Barry y su tío Alejandro Barry, quienes le han enseñado al guanajuatense, nacido en 1985, la grandeza del toreo.Fue el 12 de agosto de 2011 cuando José Tomás le concedió la alternativa en presencia de Alejandro Talavante con toros de Domecq."Una tarde inolvidable por todo lo que representa. Llevando padrinos y testigos de lujo, en la compañía de mi familia y que el México taurino estuviera pendiente de ese acontecimiento que marcó mi vida", contó Diego quien ese día contaba con 26 años, tres de ellos que dedicó a su fulgurante carrera novilleril en España.Hoy con 262 corridas toreadas -56 de ellas en el extranjero-, 233 orejas cortadas, cuatro rabos y nueve indultos, es Diego, un torero que ha logrado el primer nivel de la torería mexicana con reconocimiento en el extranjero porque ha toreado prácticamente en plazas de todo el mundo taurino."Uno de los momentos más importantes en mi vida fue el toro 'Orador' de la ganadería de Bohorquez al que le corté una oreja en Madrid la tarde del 19 de mayo de 2013, cuando la faena la hice debajo de una granizada que puso a prueba no sólo mi tauromaquia, sino a mí mismo, ratificando lo que en este momento sigue siendo una ilusión de vivir: ser un torero que dignifique mi dinastía y respete al público y a la fiesta", afirmó Silveti.También el rabo (el 126 en la historia de la Plaza México) que le cortó al bravo toro "Charro Cantor" de los Encinos la tarde del 11 de diciembre del 2011, es uno de los cinco más importantes de los que ha vivido Silveti del Bosque a lo largo de estos diez años."Las dos faenas del día de mi alternativa, una de ellas que me dio el premio a la mejor faena de la feria, también es otro momento inolvidable", puntualizó.Pero no todo ha sido miel sobre hojuelas.Diego tiene 11 cornadas y varias tardes en las que el fracaso ha sido reflejado."De eso también estamos hechos los toreros, de las cornadas, de las tardes malas que, en mi caso, me han forjado, y hecho madurar. He cometido errores, pero la disciplina que me enseñó mi padre como una forma de vida me ha ayudado a trascender con ética y mucha entrega", señaló.Será el 21 de agosto en Huamantla cuando Diego inicie taurinamente su segunda década en el toreo donde mantiene vigente el apellido Silveti.En 2011 (14 corridas, 9 en el extranjero)En 2012 (31 corridas, 14 en el extranjero)En 2013 (38 corridas, 15 en el extranjero)En 2014 (31 corridas, 10 en el extranjero)En 2015 (31 corridas, 4 en el extranjero)En 2016 (31 corridas, 2 en el extranjero)En 2017 (24 corridas)En 2018 (26 corridas, 1 en el extranjero)En 2019 (26 corridas, 1 en el extranjero)En 2020 (4 corridas)En 2021 (5 corridas)