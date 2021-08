Logra Airbus pedido de 30 aviones en EU por 4 mmdd

01 min 30 seg

Bloomberg

Hora de publicación: 11:27 hrs.

Airbus SE consiguió otro pedido en Estados Unidos, un raro punto brillante para las ventas de aviones de pasajeros, ya que Delta Air Lines Inc anunció un acuerdo por 30 aviones de fuselaje estrecho A321neo que es el segundo más grande del fabricante europeo este año.La compra, anunciada este martes, sigue a un pedido de 25 aviones de Delta en abril y lleva la cartera de pedidos A321neo de la aerolínea con sede en Atlanta a 155 aviones que se entregarán desde 2022 hasta 2027.El último contrato, convertido a partir de opciones de compra, tiene un valor de casi 4 mil millones de dólares a precios de lista, aunque las principales aerolíneas como Delta pueden obtener importantes descuentos.Airbus está cosechando pedidos en Estados Unidos después de que los vuelos nacionales se recuperaron casi a niveles previos a la pandemia, incluso cuando las restricciones de viaje limitan la demanda de aviones en gran parte del resto del mundo.La compañía con sede en Toulouse, Francia, ganó un pedido de United Airlines Holdings Inc por 70 A321neos en junio en su mayor acuerdo de 2021.Airbus registró 167 pedidos hasta julio, excluidas las cancelaciones, en comparación con los 630 de Boeing Co. El regreso a los vuelos del 737 MAX, anteriormente puesto en tierra después de dos accidentes fatales, ha provocado una gran cantidad de compras en la firma estadounidense, principalmente de compradores de Estados Unidos.