Luz UVC, aliada contra variante delta: Ecotec

02 min 30 seg

Especial

Hora de publicación: 17:05 hrs.

Ante el nuevo esquema semanal de evaluación del riesgo epidemiológico, autoridades federales y de la Ciudad de México han señalado un regreso inminente a clases hacia finales del mes de agosto, debido a lo cual diversas instituciones públicas y privadas han señalado la necesidad de apuntalar toda medida de seguridad, con el fin de evitar que se profundice el repunte de contagios.Además de las medidas de seguridad que han implementado las autoridades sanitarias -sana distancia, lavado de manos constante y el uso del cubrebocas-, especialistas han señalado que es necesario utilizar otros insumos para fortalecer los espacios públicos abiertos, como el uso de luz ultravioleta germicida.Así lo aseguró Juan Manuel Llera, socio y director de la compañía Ecotec, empresa mexicana para la gestión profesional de soluciones ambientales, quien agregó que es necesario implementar tecnología que contribuya a mitigar los efectos de la pandemia, no sólo en el regreso a clases sino también en espacios y actividades como el cine, teatro, gimnasios y restaurantes, entre otros.El Covid-19 se respira, es decir, se transmite por vía aérea, y por ello su prevención se convierte en un asunto relacionado a la calidad del aire que respiramos. Entre más nos enfoquemos en purificar el aire en interiores menores serán los contagios.En opinión de Juan Manuel Llera, la luz ultravioleta tipo C lejana (Far UVC) de 222 nanómetros (nm), son las óptimas para protegernos en espacios sin ventilación natural aún en presencia de personas, pues estudios internacionales, como el realizado por la Universidad de Kobe en Japón, han demostrado que es segura para seres humanos y animales.La luz ultravioleta tipo C lejana, explicó, viaja en una longitud de onda menor a la luz ultravioleta tradicional, pero sigue teniendo el mismo efecto de desactivar los virus sin penetrar la piel ni los ojos de las personas, por lo que permite tener un ambiente constantemente desinfectado en tiempo real de manera segura.Juan Manuel Llera mencionó que utilizar la luz ultravioleta tipo C lejana de 222nm en escuelas, hoteles, hospitales, casas, restaurantes, consultorios médicos, podrían ofrecer una capa de protección adicional ante la prevalencia de la variante Delta del coronavirus."Esta tecnología nació y se desarrolló con el apoyo de instituciones como la NASA, la Guardia Nacional y el Departamento de Defensa de los Estados Unidos, pero hoy se encuentra al alcance de comercios, escuelas y demás instituciones que deseen prepararse para prevenir los contagios en esta nueva normalidad", comentó.