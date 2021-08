Mantiene Cofece la defensa energética

Verónica Gascón

21:37 hrs.

El periodo de Alejandra Palacios al frente de la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece), que está por terminar, se ha caracterizado por la defensa de las decisiones de este órgano regulador a través de recursos como controversias constitucionales, especialmente en el ramo eléctrico y energético.La Cofece ha sido combativa en opiniones sobre todo en el sector energético, al señalar los riesgos de fortalecer a empresas productivas del Estado, Pemex y CFE y dar vuelta atrás a la llegada de otras empresas competidoras en estas industrias.Son cuatro las controversias interpuestas por este organismo: en contra de la Política de Confiabilidad, Seguridad, Continuidad y Calidad en el Sistema Eléctrico Nacional; otra contra la Ley de la Industria Eléctrica, otra más en contra de la Ley de Remuneraciones de los Servidores Públicos y recientemente contra la Ley de contratación de publicidad.De hecho, la Suprema Corte de Justicia (SCJN) respaldó a la Cofece cuando a raíz de una controversia interpuesta por el organismo antiminopolios se suspendió la Política de confiabilidad, seguridad, continuidad y calidad en el Servicio Eléctrico Nacional, que fue emitida por la Sener, el 15 de mayo del 2020.La Cofece también se ha mostrado combativa al recomendar que no se aprueben en sus términos la reforma a la Ley de Hidrocarburos.En enero del 2019, la Comisión interpuso una controversia en contra de la Ley de Remuneraciones de los Servidores Públicos, la cual ordena que ningún funcionario debe ganar más que el presidente.Tomar las decisiones de presentar una controversia ha fortalecido a la Comisión, opinó Miguel Flores Bernés, ex comisionado del órgano regulador.No obstante, advirtió que la Cofece ha dedicado gran parte de sus investigaciones al sector energético."Desafortunadamente el tema energético le ha quitado demasiado tiempo a la Comisión, es un tema muy importante, pero creo que 50 por ciento del tiempo de la Comisión se va en este tema. Pero hay sectores tan importantes como el financiero donde, si bien se han llevado a cabo investigaciones relevantes, hace falta más profundidad, en el tema de transporte ha habido estudios pero no se les ha dado la relevancia que tienen porque la Cofece está enfocada en el tema energético", comentó.En opinión de Eduardo Pérez Motta, ex comisionado presidente de este organismo, a la actual administración de Cofece le han tocado enfrentamientos desde el poder, de forma pública.Las decisiones de la Comisión, agregó, siempre han provocado diferencias, incluso con los Gobiernos del PRI y el PAN, aunque éstas se afrontaban en un ámbito menos público.