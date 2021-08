Maru Martínez y su experiencia de vida

Luis Hernández

Cuatro años atrás, Maru Martínez asistió al médico, sin saber que al salir del consultorio su vida daría un giro de 180 grados.Todo comenzó una mañana, cuando tras despertar notó una pequeña costra debajo de su ojo izquierdo, por lo cual asistió con una doctora, quien al ver la protuberancia decidió referirla con otro especialista para valorar la situación.En esta segunda opinión, casi de manera inmediata, el dermaoncólogo le dijo que lo que tenía era un tumor ulcerado, en términos médicos, cáncer de piel."En ese momento, al no tener la información, me dije a mí misma: '¿cuánto me queda de vida?'", recordó la empresaria."Esa semana fue muy complicada, te pasan todas las ideas, empiezas a 'googlear' y todo lo que te aparece es que te quedan dos meses, te tienes que internar, quimios y ya me imaginaba pelona".Después de realizarse una biopsia, la diagnosticaron con carcinoma basocelular, el cual es el tipo de cáncer de piel menos invasivo, pero sí el más común.Sin embargo, tenía un tipo de tumor infiltrado muy agresivo y, 15 días después, en febrero de 2017, se sometió a la primera de dos cirugías que tuvo que vivir durante ese año, algo que le sirvió para conocer más a fondo la alteración que padecía.Desde ese momento y con todos los cuidados, revisiones y tratamientos necesarios se mantuvo bien, por lo menos hasta diciembre del año pasado, cuando volvió a ser intervenida con otra operación.Fue así que, tras esa última vivencia que tuvo, le surgió la idea de crear un espacio para compartir su experiencia, ello ante desinformación que existe en el País sobre este tema tan complejo y con el fin de que lagente pueda prevenir la situación a la que se ha enfrentado."Me empezó a llamar la atención, pues me di cuenta que no hay nada de información, no existe el hábito de ir al dermatólogo o de ponerse bloqueador", dijo la fundadora de la cuenta de Instagram Our Skin, Our Story, que se ha convertido en un proyecto para crear conciencia sobre esta enfermedad."Las pocas campañas que se han hecho en México al respecto del cáncer de piel han sido muy vagas, con poco conocimiento; sin embargo cada día es más común y es donde vi la importancia: me cambió la idea para no tomar el sol jamás".Por medio de esta iniciativa, Maru comparte, entre otras cosas y desde su conocimiento, algunos tips para elegir y cómo usar bloqueadores solares, así como desmitificar la idea alrededor de la exposición al sol.Además ha invitado a expertos que la han acompañado a lo largo de su proceso para charlar alrededor de distintos tópicos sobre este padecimiento."Gracias a Dios, los que me siguen son personas que me conocen o que se han enterado por otros, ven la información, me escriben y piden consejos", platicó.En retrospectiva y dado el camino que ha recorrido, también ha reflexionado sobre los estándares de belleza que se viven y aceptarse tal cual es, considerando que esta parte de su vida es inamovible."Me cambió a forma de verme y de acostumbrarme a tener una cicatriz, cuando estamos en un mundo donde todo es perfección, con filtros", expresó."Vivimos engañados y con presión social, es como digo, si no se van a cuidar porque no creen que son candidatos a tener cáncer de piel y desarrollarlo, cuídense por vanidad; para mí, ha hecho una diferencia el aceptarme".Finalmente, al respecto de Our Skin, Our Story, Maru dijo que planea que éste sea el puente para poder alcanzar políticas públicas y que se le dé más visibilidad a esta enfermedad para que desde niños exista una cultura de prevención y cuidado ante la exposición solar.Maru cuenta, a partir de su experiencia, cómo elegir un bloqueador solar, aprovecharlo y algunos mitos al respecto, a través de su cuenta de Instagram @ourskin_our_story+ Seleccionar uno de amplio espectro, ya que protege contra los rayos UVB y UVA.+ Éste no inhibe el aprovechamiento de la vitamina D que aporta el sol.+Es ineficaz si se utiliza una sola aplicación durante largas exposiciones solares, se recomienda hacerlo cada dos horas.