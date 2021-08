Más nogada

El pasado fin de semana invité a cenar en casa a dos amigos que aman la cocina mexicana casi tanto como yo. Organicé una pequeña degustación de chiles en nogada preparados por chefs independientes.



La idea era probar versiones un poquitito más caseras. La primera corrió a cargo de las monjas dominicas de Mixcoac y debo confesar que me gustó. Me parece una buena opción para salir de un apuro si se quiere organizar algo petit comité y sin mucha antelación.



Lo elaboran siguiendo la receta tradicional: relleno de carne con manzana, pera, uva y piñón. Habría sido el ganador de la velada de no ser porque a la nogada, de consistencia espesa, le hacía falta un poco de nuez.



La ración es perfecta para una persona y cada uno cuesta 200 pesos, independientemente de si se pide capeado o sin capear. El pedido debe hacerse con dos días de anticipación al (55) 5563-1253 y recogerse en la maravillosa casona donde vivió el poeta Octavio Paz, frente a la plaza Valentín Gómez Farías.



El segundo fue el del chef Emmanuel Zúñiga, quien dirigió por años los fogones de Lampuga. Ahora, en su cocina fantasma Platillos del Mar, prepara un chile ($295) relleno de marlin ahumado, bañado en nogada tradicional, hecha con nuez de Castilla y queso de cabra, y decorado con granada y perejil. Es de 450 gramos y llega a casa empacado al alto vacío, detalle que me gustó porque facilita el emplatado.



El pescado se cocina con jitomate, cebolla, ajo y cilantro, pero su sabor me pareció demasiado fuerte y la combinación de sabores, algo desafortunada. Tenía grandes expectativas, porque el chef es bueno; sin embargo, el chile en nogada me quedó a deber.



Si ustedes quieren probarlo, Platillos del Mar llega a Roma, Condesa, Polanco, Anzures, Del Valle, Coyoacán, San Pedro de los Pinos y San Miguel Chapultepec. Los pedidos se hacen por WhatsApp (55) 3246-4113.



Por último, el que logró conquistarnos a los cuatro. Alejandro Reyes Jasso es un chef privado que hace banquetes gourmet a domicilio y elabora un chile en nogada que no tiene abuela. Para empezar, el tamaño es más que generoso. Él dice que poco más de 400 gramos, pero a mí me pareció que rebasaba dicho gramaje.



Incluso, el chile ($190, sin capear) llega abierto por el vasto relleno de sabor espectacular, preparado con carne de cerdo y res, manzana, pera, durazno y plátano. Se corona con una deliciosa nogada, de textura suave y cremosa, elaborada con queso crema, nuez, almendras y un toque de azúcar glass.



Los pedidos se hacen vía WhatsApp al (55) 3463-7157 y llegan hasta la puerta de tu casa, con un costo adicional por el Uber en que se envían. La preparación de Alejandro nos pareció exquisita, todos quedamos gratamente complacidos y el precio es de ganga, teniendo en consideración el tamaño del platillo. ¡Una estupenda opción para deleitarse esta temporada!







ASTURIANO



¡Qué delicia volver a los restaurantes de Grupo Cassat! Parecerá chiste, pero nos dimos cita en Asturiano un grupo de amigas en el que una es árabe, otra alemana, una judía, una regia y una que otra chilanga. Una de las cosas que nos une es que todas somos de buen diente y, cuando se arman estos festines, ninguna falta, así llueva, truene o relampaguee.



Como en cada visita a este espacio, la atención y la comida fueron de lo mejor. El lugar me encanta porque es muy lindo, siempre se come de maravilla, a costos muy accesibles y los vinos son también estupendos y no cuestan un ojo de la cara.



Entre otras cosas, probamos una entrada que nos encanta, su típico jamón serrano ($174) servido con queso manchego ($160), además de morcilla frita ($123), tacos de lechón ($158) y solomillo a la piedra ($260), el cual me pareció francamente espectacular.



Nunca lo había pedido y se convirtió en uno de mis favoritos: las láminas de solomillo de res se preparan directamente en la mesa y su consistencia, luego de pasar por la piedra caliente, es sedosa. ¡La carne se deshace en boca!



En los restaurantes del grupo suele haber un vino del mes con una tentadora promoción. El resto de la carta está conformada por estupendas opciones a precios muy competitivos.



Sin duda, Asturiano sigue siendo un gran lugar para comer a cuerpo de rey sin dejar toda la cartera. Nosotras la pasamos de lo más relajadas, con grandes platillos y buena copa en mano.





