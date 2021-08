Medidas paternalistas

Con los argumentos, entre otros, de proteger al consumidor y combatir la obesidad, rige desde octubre de 2020 la modificación a la Norma Oficial Mexicana NOM-051-SCFI/SSA1-2010 sobre etiquetado de alimentos y bebidas no alcohólicas preenvasados. Incorpora los denominados sellos de advertencia indicando, en su caso, el exceso de algunos ingredientes, y las llamadas leyendas precautorias para evitar que los niños consuman productos con ciertas substancias.



Según el gobierno, "El etiquetado de advertencia brinda información clara y fácil de entender, lo que facilita las elecciones alimentarias". Esta norma fue elogiada por la Organización Mundial de la Salud de las Naciones Unidas y la Organización Panamericana de la Salud, por su intento de combatir la obesidad en el país. Copia, de hecho, la norma de Chile en 2016, cuya Ley de Alimentos introdujo los sellos de advertencia. Perú e Israel aplicaron luego esquemas similares. Otros 25 países, incluyendo Argentina, Brasil, Canadá, India y Uruguay, discutían a mediados de este año aplicar medidas parecidas.



Es válido el objetivo de procurar la salud de la población y mejorar la información que reciben los consumidores, pero la pregunta relevante es ¿Qué tan efectivo es este etiquetado para reducir la obesidad y combatir el consumo de productos que contribuyen a ella? Me temo que no mucho y, más grave, la forma en que se instrumentó se finca en interpretaciones burocráticas que son costosas y bien puede superar el beneficio para los consumidores.



En efecto, un estudio actualizado en marzo pasado sobre los cereales para desayuno ("Equilibrium Effects of Food Labeling Policies" de los investigadores Nano Barahona, Cristóbal Otero, Sebastián Otero y Joshua Kim), encontró que en Chile la política de etiquetado (FoPL, por las iniciales de Front-of-Package Labels) redujo el consumo de esos productos y, con ello, entre 7 y 9 por ciento la ingesta de azúcar derivada de ellos.



Sin embargo, las regulaciones de la FoPL causaron que los consumidores sustituyeran productos etiquetados por no etiquetados, muchos de los cuales tienen un contenido de azúcar similar o mayor. Otro resultado fue que productos que se consideraban saludables y recibieron sellos de advertencia, experimentaron una caída mayor en su demanda. Finalmente, el estudio también encontró que, como consecuencia directa de la FoPL, los productores modificaron los precios y reformularon sus productos, en especial con alzas en los precios de los productos no etiquetados respecto a los etiquetados.



Lo cierto es que, de acuerdo con cifras del ministerio de Educación chileno, mientras en 2016 el 51.2 por ciento de los niños menores de 15 años en Chile era obeso o con sobrepeso, ese número pasó a 52 por ciento en 2019 y a 54 por ciento en 2020. La medida parece, hasta hoy, no ser la adecuada para alcanzar su objetivo.



En México no hay investigaciones comparables y el etiquetado es una práctica reciente, pero información anecdótica refleja que probará ser, a la postre, inefectiva. A 6 meses de aplicarse la norma, una encuesta reveló que 62 por ciento de los entrevistados dijo que seguiría consumiendo los productos a pesar de las nuevas leyendas.



Es bueno que el consumidor cuente con más información, pero las etiquetas en alimentos industrializados distorsionan las decisiones de consumo sin lograr su objetivo, ya que existen muchas alternativas que no están sujetas a dichas restricciones, como son los productos agropecuarios sin industrializar o a las comidas preparadas, así como las ofrecidas en puestos y restaurantes.



En síntesis, todo indica que va a fracasar este etiquetado que, además, es otra muestra de las medidas paternalistas del gobierno, junto con la restricción a la publicidad en los envases que no pueden incluir personajes infantiles, el uso de saleros en los restaurantes de la Ciudad de México y otros estados, así como la prohibición de diversos artículos de plástico, cuyo uso en la pandemia actual supera cualquier costo ambiental que se desea evitar. Faltan 294 días.





