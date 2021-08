Medirán equidad de género entre emisoras

02 min 30 seg

Arely Sánchez

Hora de publicación: 19:27 hrs.

La Bolsa Institucional de Valores (Biva) y Bloomberg lanzarán en México el Gender Equality Index (GEI), un índice que medirá el desempeño de las empresas listadas en bolsa en su compromiso con la transparencia en la presentación de informes de datos de género en México.Las empresas mexicanas que cotizan en bolsa podrán proporcionar desde ahora y hasta el 30 de septiembre los datos referentes a su compromiso con la diversidad para su posible inclusión en el Índice de Equidad de Género (GEI, por sus siglas en inglés) de Bloomberg 2022.María Ariza, directora general de Biva, señaló que en México las mujeres representan el 50 por ciento de la población total y más del 50 por ciento de los graduados universitarios, sin embargo, solo ocupan el 37 por ciento de los altos cargos en las empresas.Según Ariza, en México hay unos 2 mil directores de empresa, de los cuales solo 7 por ciento son mujeres."De hecho, la participación de mujeres en la alta dirección de las empresas mexicanas es 10 por ciento menor que en las empresas internacionales. Reconocemos que los últimos años ha habido avances en el lugar que ocupan las mujeres en los directorios, pero aún se necesita mucho más", expuso durante su participación en el webinar Bloomberg GEI: Building the business case for gender equality.Por su parte, Patricia Torres, global head de Sustainable Finance Solutions de Bloomberg, aseveró que las empresas mexicanas tienen la oportunidad y las herramientas, a través del GEI, para unirse a corporaciones de todo el mundo y demostrar su progreso en los mandatos de cartera de inversión relacionados con la diversidad y la equidad.Eric Parrado, economista en jefe y gerente general del Departamento de Investigación del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), mencionó que la nueva agenda de desarrollo Visión 2025, coloca la inclusión de género en una posición central en recuperación económica en Latinoamérica y el Caribe."He aquí el porqué: menos mujeres participan en el mercado laboral que en otras regiones. Los salarios son un 18 por ciento más bajos que los de sus homólogos masculinos y la pandemia ha afectado de manera abrumadora a nuestras trabajadoras."La mayoría de los propietarios de pequeñas empresas que son mujeres no reciben crédito cuando lo solicitan. Cerrar la brecha de género no solo es justo, sino que también aumentaría nuestro PIB en un promedio de casi un 23 por ciento", enfatizó.