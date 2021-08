'Mete todo lo que puedas'

02 min 30 seg

Viridiana Martínez

Hora de publicación: 05:00 hrs.

Aunque tuvo ayuda de medicamentos, Sandra Pérez no pudo dormir después de la explosión por acumulación de gas LP en 1909 de Avenida Coyoacán, en la Colonia Acacias.El lunes, caminaba por el pasillo hacia su cuarto cuando se escuchó un estruendo. Su departamento quedó entre ruinas. Ella contó que las paredes la protegieron y por eso resultó ilesa.Unos familiares la alojaron, pero cualquier ruido era motivo de sobresalto. Ayer, volvió al inmueble de Benito Juárez para recoger sus pertenencias.Lo mismo hicieron otros vecinos y custodiados por un elemento de la Fiscalía General de Justicia, quien llevaba un registro de todo lo que se llevaban. A los habitantes también se les permitió recoger sus autos."Son 20 minutos, una persona, mete todo lo que puedas", dijo Tania, una de las afectadas.En contraste, Carlos López, quien vivía en el 107, dos niveles abajo del departamento donde fue explosión, no regresó porque está hospitalizado, contó su ex pareja Nayeli León, quien acudió con su hija para recoger sus cosas.A Carlos se le cayó el techo en la cara, por lo que le realizarán una cirugía facial reconstructiva.La Secretaria de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC), Myriam Urzúa, dijo que siguen hospitalizadas cinco personas.Durante la recolección de objetos personales, los vecinos reportaron la desaparición de algunos.Daniel Astudillo dijo que le robaron lentes de foto, un patín, consolas de videojuegos y, agregó, que otros vecinos decían que no estaban sus computadoras."Está sucediendo algo malo como para que lleguen y se aprovechen de la situación", expresó.Rodrigo Contreras no encontró un reloj, pero descartó denunciar.La FGJ informó que han sido presentadas dos denuncias por robo.Una vez que concluyan los peritajes, se entregará el edificio a la aseguradora.Urzúa señaló que la explosión se derivó por la acumulación de gas LP, posiblemente por una deficiente conexión en una lavadora en el 307.Agregó que no hay ningún reporte de una posible fuga registrada en el 911 antes del incidente.