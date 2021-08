México 500: Trascender disyuntiva

En su programa conmemorativo México 500, la UNAM planteó esta cuestión, no como una disyuntiva entre conquista y resistencia, sino entre una diversidad de términos, como rebelión, guerra o invasión, los cuales a su vez indican posturas."Definir esta conmemoración no ha sido un asunto fácil, prueba de ello es el nombre del programa 'México 500'. Me parece muy acertado el que se haya decidido darle este mote, pues da cabida a múltiples voces, propuestas, reflexiones, al flujo y reflujo de opiniones, de diálogo interdisciplinario, etcétera; lo más fundamental es que reflexionemos sobre cual ha sido el devenir de México en 500 años", apuntó la historiadora Alicia Mayer el pasado 18 de mayo, durante su participación en la conferencia "Nombrar la conmemoración".Federico Navarrete, quien también intervino en la conferencia, considera en entrevista pertinente discutir el término de conquista, pues ha supuesto un avasallamiento definitivo de indígenas, cuando estos no solo perduraron, sino contribuyeron a la construcción del régimen colonial."Definitivamente queda claro que el término conquista, como se ha manejado tradicionalmente, resulta insatisfactorio para sectores muy amplios de la población, y creo que es pertinente discutirlo."Para empezar, hay que distinguir que una cosa es la definición de conquista del diccionario -últimamente a muchos historiadores y a destacados arqueólogos les ha dado por pensar que una definición de diccionario resuelve el debate, y es mucho más complicado que eso- y otra el concepto de conquista, un concepto complejo, histórico, que tiene muchos significados que van más allá del diccionario. Creo que son justamente esos significados los que tenemos que discutir y ver si siguen operando."Conquista, en los últimos cien años", argumenta, "ha significado cada vez más una idea de conquista total, en la que el mundo indígena fue avasallado de manera definitiva por los españoles, y desde entonces los indígenas son parte del pasado, son lo prehispánico, y el presente y el futuro pertenece a los conquistadores".Hubo colonización e invasión, pero también una rebelión contra los mexicas, procesos cuya complejidad no refleja la palabra conquista, expone el autor de ¿Quién conquistó México?"Habría que buscar otros términos para discutir lo que pasó, no para pelearnos sobre cuál es el término más adecuado, sino para pensar a fondo lo que sucedió hace 500 años y lo que significa para nosotros", dice.Considera apropiado, aunque insuficiente, el término de resistencia, propuesto por el gobierno para la conmemoración de los 500 años de la caída de Tenochtitlan."Me gusta en parte, porque enfatiza el hecho de que los indígenas no desaparecieron el 13 de agosto de 1521 ni dejaron de importar, sino que han seguido siendo protagonistas de la historia colonial y luego del México independiente desde entonces."En ese sentido creo que resistencia es una palabra que apunta a esa continuidad del mundo indígena y me parece positiva. Sin embargo resistencia es un término que le queda chiquito, porque muchos indígenas colaboraron también con el régimen colonial, fueron constructores del régimen colonial, no solo resistían; los mexicas resistieron, pero los tlaxcaltecas se aliaron con los españoles. Entonces resistencia tampoco necesariamente se aplica a los tlaxcaltecas. Me parece que implica algo positivo, pero no suficiente para explicar lo que ha sido la historia indígena desde entonces", precisa Navarrete.Revisar el término de conquista supone cuestionar también la noción de mestizaje que -falazmente- se desprende de ésta, considera el Coordinador del portal Noticonquista. Proyecto de historia pública del Instituto de Investigaciones Históricas, la Coordinación de Humanidades y la Coordinación de Difusión Cultural, UNAM.La mezcla que se produjo 500 años atrás es distinta al mestizaje que se promovió en el País en los siglos 19 y 20, aclara Navarrete."El concepto de conquista que la ve como algo total, también considera ésta como el nacimiento de una nueva raza: la mestiza. Esto, sin embargo, es históricamente falso. Obviamente, como resultado de la conquista, hubo una mezcla entre gente de origen diferente, pero como las razas no existen, no es una mezcla racial: si no hay raza indígena y no hay raza europea, difícilmente puede haber una raza mestiza", puntualiza."Fue un intercambio humano, genético y cultural muy complejo, pero lo que llamamos mestizaje no es esa mezcla entre personas de origen diferente, sino algo que sucedió en los siglo 19 y 20 en el México Independiente, que fue la manera en que los sucesivos gobiernos mexicanos obligaron a los indígenas, que eran la mayoría de la población, a dejar de ser indígenas. Les quitaron sus tierras, prohibieron o persiguieron sus idiomas, persiguieron sus culturas, los obligaron a hablar español y a occidentalizarse para poder participar en la vida nacional."Fue, como señala Guillermo Bonfil y ha señalado recientemente Yásnaya Aguilar, un proceso de des-indianización, es decir, los obligaron a dejar de ser indígenas y eso es lo que solemos llamar mestizaje, pero fue un proceso de cambio cultural bastante violento y bastante autoritario, en el que se obligó a los indígenas a abandonar su cultura", refiere.Ese despojo de su cultura propició también un despojo territorial de los pueblos indígenas, que inició hace 500 años y continuó durante los siglos posteriores."Los españoles les quitaron tierras a los indígenas para quedarse con ellas. Las tierras más valiosas. Hubo un despojo sistemático del territorio indígena y eso fue continuado por los estados y por los gobiernos mexicanos, que siguieron haciendo el mismo tipo de cosas contra los indígenas y lo hicieron mucho peor. Eso es lo que normalmente hemos llamado mestizaje, que es un fenómeno muy violento de imposición cultural. Eso es lo que tenemos que cuestionar ahora".En este ánimo de poner en cuestión, Navarrete considera apropiado reinterpretar la historia y reflejarla en las nominaciones de calles, plazas o hechos históricos."Ya no podemos seguir pensando que la única perspectiva válida es la de los españoles y que su derrota es una noche triste."Creo que los nombres y las estatuas no tienen por qué durar para siempre, y es legítimo que los países y las sociedades decidan cambiarlos. Desde luego eso le toca al gobierno en turno por razones políticas también, es parte del proceso de cómo funciona la memoria de las naciones", dice.Navarrete considera necesaria una reflexión colectiva para discutir a fondo los nombres y buscar alternativas."Si ya no tiene sentido hablar de conquista, buscar una alternativa; si ya no queremos tener la estatua de Colón en la glorieta, pues la quitamos y ponemos una diferente. No se cae el mundo: las cosas cambian y lo importante es que sea una discusión abierta, pública, en la que se escuche todo el mundo y en la que se tomen decisiones democráticas".Los cambios en la perspectiva histórica debieran reconsiderar la participación de la mujer en la fundación de México, aboga Navarrete."Claramente Malintzin, doña Marina, la intérprete indígena, fue una protagonista de la conquista tan importante como Hernán Cortés o como Moctezuma. De hecho, no habría podido haber conquista si ella no hubiera hecho su labor de traducción."Entonces creo que sí hay que reconocer su papel como uno de los personajes más importantes de nuestra historia, y no sólo como traidora, sino como la persona que construyó los puentes y que permitió construir las alianzas que finalmente formaron la Nueva España y son el antecedente de lo que es México hoy. En ese sentido, más que Hernán Cortés inclusive, la verdadera fundadora de lo que hoy es México es Malintzin", señala.Las mujeres, indica, participaron también en la conquista como guerreras en ambos bandos y como concubinas, ayudantes o acompañantes de los españoles, entre otras labores femeninas que deben ser reconocidas en la historia."Muchas veces pensamos en la historia como algo que hacen los hombres y como las hazañas militares, pero nos olvidamos que los guerreros no lograrían nada si no hubiera mujeres que les dan de comer o que curan sus heridas después de la batalla. En México y en todo el mundo es urgente revalorar el papel de las mujeres".