Mike Richards se va de Jeopardy! por misoginia

01 min 30 seg

AP

Hora de publicación: 12:24 hrs.

El productor Mike Richards renunció como conductor de Jeopardy! tras surgir esta semana un informe sobre comentarios misóginos que hizo en el pasado.Richards fue elegido la semana pasada como el sucesor del difunto Alex Trebek , pero su selección fue vista como divisiva desde el principio después de que el programa se embarcara en una amplia búsqueda que incluyó a actores, figuras del deporte, periodistas y celebridades.A principios de esta semana, un informe en el sitio web The Ringer reveló comentarios degradantes sobre las mujeres que Richards había hecho en un podcast. Los clips fueron retirados de internet tras la publicación del informe."En los últimos días, ha quedado claro que seguir adelante como presentador sería demasiada distracción para nuestros fans y no sería la movida correcta para el programa'', dijo Richards en una nota al personal deel viernes. ``Como tal, dejaré el cargo de conductor inmediatamente. Como resultado, hoy se cancela la producción''.Richards dijo que la búsqueda de un nuevo presentador comenzará de nuevo. El programa reanudará la producción con conductores invitados que se anunciarán más adelante, dijo.Su nota indicó que seguirá siendo el productor ejecutivo del programa."Quiero disculparme con cada uno de ustedes por la atención negativa no deseada que ha recibidodurante las últimas semanas y por la confusión y los retrasos que esto está causando ahora. Sé que tengo mucho trabajo por hacer para recuperar su confianza'', expresó.Mientras Richards fue elegido para presentar el popular programa de juegos,también anunció la semana pasada que la actriz Mayim Bialik presentará programas en horario estelar y derivados deque incluyen un nuevo campeonato universitario.