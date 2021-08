MIRADOR / Armando Fuentes Aguirre

"Doy gracias al Santo Madero porque Nacho pudo salir de mi cuarto sin que lo viera mi marido".



"Doy gracias a Santa Eduviges porque le debía yo 100 pesos a don Hipólito Guardiola, y antes de que se venciera el plazo lo mataron, y ya no me los pudo cobrar".



"Doy gracias a San Francisquito porque mi mujer se fue con otro y no ha vuelto".



"Doy gracias a la Virgen de San Juan porque creí que estaba embarazada de mi novio, y resultó que no, y pude casarme de blanco aunque fuera con otro".



"Doy gracias a San Isidro Labrador porque la inundación se llevó mi casa y mi parcela, pero también las de mi compadre Egidio, y con eso mi pesar fue menos".



"Doy gracias al Señor de los Milagros porque se me quitó lo borracho, pero luego de que murió mi mujer me volvió

a dar, y ya no hay quien me regañe".



La devoción popular tiene recovecos como ésos que he sacado de retablos verdaderos. ¿Habrá algún teólogo que pueda explicarlos?



