Mixteca impulsa participación ambiental indígena

04 min 00 seg

Tonatiúh Rubín

Hora de publicación: 15:18 hrs.

Desde Oaxaca, Mitzy Violeta Cortés se convirtió en "Embajadora por un Día" para promover la participación de pueblos y comunidades indígenas en la propuesta de soluciones para la crisis climática.La originaria de la comunidad mixteca de San Sebastián Tecomaxtlahuaca fue seleccionada este año por la Embajada Británica en México para acompañar a la entonces Embajadora Corin Robertson en sus actividades diplomáticas.Cortés fue la ganadora de la iniciativa "Embajadora por un Día", que sumó más de 200 participaciones. Su objetivo original era colaborar con Robertson durante un día, pero la experiencia se alargó por casi tres semanas."Fue muy valioso para mí porque me generaron la posibilidad de hacer aliadas", comparte la egresada de Ciencias Políticas y Administración Pública de la UNAM."Te apoyan a fortalecer tu liderazgo y también a formar redes. Puedes conocer muy de cerca el trabajo que realizan todas las personas dentro de la Embajada", añade.La joven de 22 años ganó gracias a MILPA, proyecto que formó el año pasado con compañeros de la Máxima Casa de Estudios y la UAM para participar en el Foro Mundial Universitario sobre el Clima, promovido por la Universidad de Yale con el objetivo de empoderar a los estudiantes interesados en realizar acciones a favor del planeta.Las comunidades indígenas, destaca su equipo, son de las más afectadas por los efectos negativos del cambio climático, como los desastres y sequías, a pesar de que su contribución es mínima a la emisión de gases de efecto invernadero."Tienes que pensar en políticas respecto al cambio climático para dar respuesta a los problemas ambientales, pero no se puede pasar por encima de los derechos colectivos de los pueblos", precisa Cortés, graduada de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales (FCPyS).MILPA incentiva la participación de los pueblos originarios, en especial de sus mujeres, en la toma de decisiones de la política climática del País.Su objetivo es reformar la Ley General de Cambio Climático para que dentro del Consejo de Cambio Climático (C3), órgano de asesoría del Gobierno, se tomen en cuenta a los indígenas."Lo que están diciendo es: 'no queremos minería ni más proyectos extractivos porque contaminan nuestros ríos, nos quitan el agua y no traen beneficios a nuestras comunidades'", destaca Cortés.El grupo estudiantil investigó sobre el C3 y la participación desigual de las mujeres en las asambleas comunitarias, pues no suelen ser propietarias de tierras.Los jóvenes buscan que sus hallazgos no se queden en la academia: quieren incentivar cambios con perspectiva de género."No sólo se va a quedar en la investigación, sino que vamos a tener que hacer procesos de cabildeo (para reformar la ley). Nuestra formación nos permitió tener un enfoque distinto para pensar este tema de género y cambio climático y poner en el centro el tema de desigualdad", afirma la joven mixteca.Al ser "Embajadora por un Día", Cortés se reunió en cuatro ocasiones con Robertson, una de ellas en la Ciudad de México. También conversó con emprendedores, los equipos de cambio climático y género de la Embajada, y ex becarios de Chevening, programa que ofrece Reino Unido para estudiar una maestría sin costo en universidades británicas.Una vez que concluya su tesis, la oaxaqueña contempla estudiar un posgrado en el extranjero.En su pódcast "Pulques contra el cambio climático", integrantes de MILPA charlan con activistas que defienden el planeta.i. spoti.fi/3wPL1NM