Muere mensajero al estamparse con poste

01 min 00 seg

Viridiana Martínez

Hora de publicación: 17:59 hrs.

Un hombre murió después de estamparse contra un poste de no excavar, propiedad de Pemex en Calzada San Isidro casi esquina con Potrero del Llano, en la Colonia Petrolera, Azcapotzalco.Se trata de un trabajador de mensajería de la empresa Ncargo, con una motocicleta negra con placas 72BET1.Quedó con todo y moto sobre el camellón que divide los dos sentidos de la vialidad.Aunque traía casco, el hombre de alrededor de 32 años murió debido al golpe recibido.Personas que estaban en el lugar dijeron que iba a alta velocidad, lo que habría provocado que el impacto fuera mayor.Elementos de emergencia llegaron y no pudieron hacer nada para salvarlo debido a que ya no tenía signos vitales.Servicios Periciales acudieron para levantar el cuerpo del motociclista.