Mueren 7 motociclistas; 'Íbamos a 250 km/hora'

Los fines de semana de motocicletas a exceso de velocidad sobre la carretera México-Cuernavaca terminaron ayer en una tragedia múltiple.Autoridades confirmaron la muerte de siete motociclistas, mientras que al menos otros 20 resultaron lesionados en una colisión múltiple en la que estuvieron involucrados 15 automóviles, 2 tráileres y 13 motos."Venía a la par de una Suzuki roja, él venía con su novia, y veníamos circulando como a 250, o sea veníamos echando carreritas, pero los perdí; y yo creo que ya había pasado el accidente de aquí adelante, cuando ellos se estrellaron detrás de una camioneta blanca, porque ya encontraron parado el tráfico y ya no alcanzó a frenar", relató en una entrevista de televisión Carlos Rosete, uno de los testigos del accidente.En videos que decenas de involucrados subieron a redes sociales se observa cómo los motociclistas, varios de ellos con mujeres a bordo, volcaron al no poder frenar en medio del tránsito varado.Otros estacionaron sus unidades para apoyar a los heridos y tratar de ordenar la circulación para dar acceso a los servicios médicos."Despacio, bájenle", gritaba uno de los motociclistas a los conductores de los autos que lograron pasar la zona del accidente.A un lado estaba una de las parejas accidentadas; él con traje de seguridad y ella sólo con mezclilla y tenis."Dana, por favor respira... Dana, no te duermas", le decía el joven mientras esperaban la ambulancia.Los accidentes ocurrieron a la altura del kilómetro 51+500, con dirección a Cuernavaca, en el Municipio de Huitzilac, Morelos, de acuerdo con los reportes policiales.La carretera tuvo que ser cerrada debido al accidente y la Guardia Nacional reportó a las 17:00 horas que fue reabierta con operativos de vigilancia para controlar la velocidad.Con información de Viridiana Martínez