Mueren dos motociclistas en Iztapalapa

02 min 00 seg

Andrea Ahedo

Hora de publicación: 22:19 hrs.

Dos jóvenes -hombre y mujer- murieron durante un accidente vehicular la noche de este jueves en la Colonia Nueva Rosita, Alcaldía Iztapalapa.Los testigos aseguraron que las víctimas eran hermanos y que se llamaban Jhoscanni y Yissel y que antes del accidente salieron de casa rumbo a una tienda a bordo de su motocicleta.Sin embargo, en el cruce del Eje 5 Sur Santa María la Purísima a la altura de la calle Picos 6-B, fueron embestidos por una camioneta.Aunque las versiones preliminares señalaban que Jhoscanni conducía a exceso de velocidad esto no fue confirmado por la Policía.El joven quedó tendido a un costado de la motocicleta mientras que la joven al lado de la camioneta.Los dos fueron declarados muertos por paramédicos y reconocidos por sus familiares, quienes dijeron que la joven tenía 16 años."El papá del chavo llegó, gritó, destapó el cuerpo y se hincó. Su familia ayudó a que se levantara", dijo un curioso.Alrededor de la zona custodiada por policías se aglomeraron aproximadamente 40 personas, sobre todo vecinos a quienes familiares les pidieron que no tomaran fotografías.Los cadáveres se mantuvieron cubiertos hasta que los peritos llegaron al lugar y recogieron la evidencia para después trasladar los restos hacia el anfiteatro ministerial.La Secretaría de Seguridad Ciudadana no informó si el conductor de la camioneta fue detenido por sus agentes.Por este caso se abrió una carpeta de investigación y autoridades buscan las grabaciones de las cámaras de seguridad cercanas para conocer cómo transcurrieron los hechos.