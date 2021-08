¡Muy buenos días!

SUGERENCIAS DEL GOURMET / G.L. Othón

en REFORMA

3 min

Historia, experiencia y vocación de servicio se conjugan para lograr comensales sonrientes. Que vengan más desayunos como éste



La experiencia en un restaurante empieza desde las reservaciones. Muchos tienen medios electrónicos, pero no hay como llamar y recibir respuesta pronta y amable. De ahí parte una larga lista de detalles que hacen de la visita un éxito.



La bienvenida, un espacio agradable... todo suma. Es el caso de un sitio muy escondido, pero consentido y exitoso desde hace años: Gruta Ehden, en la Florida, sucursal de un lugar casi centenario en el centro capitalino; tiene desayunos y vale la pena disfrutarlos.



La terraza se siente como un espacio abierto, lleno de plantas bien cuidadas. Divierte la colección de camellos y agradan los baños impecables. Siempre se desconfía de un lugar con sanitarios sucios. Ni imaginar qué pasa en la cocina.



El equipo de servicio refleja años de experiencia, muestra vocación, hace sentir a todos los comensales como habituales y responde a todo de inmediato.



Hay que empezar por un plato de Nata ($92), seguramente no aprobado por la nutrióloga. Uno de los grandes placeres de la vida si se acompaña con una concha. El Café de Líbano ($82) llega perfumado con cardamomo. ¡Gran arranque!



Perfectamente cremoso el Jocoque con aceituna ($118) y, para acompañar, pan Manakish ($68), recién hecho y con za'atar fresquísimo, una fiesta.



En China, el término "wok hei" (aliento del wok), habla de ese sabor especial que da el utensilio a la temperatura correcta. Nos falta uno similar para el toque de una cazuela de barro con pátina de uso. Es casi terroso, como probar un cúmulo de sabiduría e historias. Así sucede con los huevos cazuela, icónicos del desayuno libanés.



Aquí las cazuelas llegan humeantes, oscuras por años de uso y con la cantidad precisa de aceite. Los Huevos con chorizo árabe ($92) están cubiertos con pan pita; al levantarlo suelta una nube. Están en su punto -la yema se desliza felizmente-, y con una cantidad generosa del embutido especiado. Se ofrece agregar cebollita, cilantro y chile verde; no es necesario.



Igualmente impecables, los Huevos con shanklish ($92), ese queso con za'atar y chile de Aleppo, ligeramente ácido, que al fundirse se ve color ladrillo. Otra mezcla perfecta: la riqueza de la yema con las especias se acentúa con la acidez. Por supuesto, en ambos casos está el "hei" de la cazuela.



Para definir la excelencia, siempre me pregunto ¿Es este lugar lo que pretende ser? Definitivamente, sí. Es la mejor versión de sí mismo, lo cubre gran experiencia y comensales sonrientes. No hay mejor forma de empezar el día.







GRUTA EHDEN



* * * *



SUGERENCIAS



+ Café de Líbano $82 + Manakish $68 + Jocoque con aceituna $118 + Huevos con chorizo árabe $92 + Huevos con shanklish $92 + Nata $92



+ Pino 69, Florida, (55) 5661-3813 + Do a Lu 8:00 a 19:00; Ma a Sá de 8:00 a 20:00







