No dejaré que C. Duarte se burle de Chihuahua.- Corral

03 min 30 seg

Pedro Sánchez Briones

Hora de publicación: 11:02 hrs.

El Gobernador Javier Corral aseguró que no permitirá que su antecesor, el ex priista César Duarte, se burle de Chihuahua.Durante la presentación de su quinto y último Informe de Gobierno, anoche en la ciudad de Chihuahua, Corral calificó de un verdadero descaro y desfachatez, la disculpa pública e indemnización por 3 mil millones de pesos que exige el ex Mandatario por presunto daño moral.Corral destacó los resultados de la Operación Justicia para Chihuahua, en particular en el caso del ex Gobernador acusado de corrupción, quien está preso desde hace más de un año en Miami, Estados Unidos, mientras se desahoga el proceso para su extradición, por los delitos de peculado y asociación delictuosa."Puedo decir misión cumplida, aunque no terminada. Y pueden de mí tener la seguridad que desde donde esté, impediré que se burle de nosotros y no cejaré en que se le haga Justicia a Chihuahua", aseguró Corral.La investigación en general, recordó, logró que se giraran en contra de Duarte 20 órdenes de aprehensión del fuero común por parte de diversos jueces y una más del orden federal.El Gobernador de Chihuahua precisó que también hay investigaciones todavía sin judicializar y otras más por lavado de dinero en la Federación, relacionadas a denuncias presentadas por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).El panista recordó que además que hay otra serie de litigios y juicios en las cortes de Estados Unidos, por múltiples y millonarios bienes para su recuperación a favor del pueblo de Chihuahua."De ese tamaño son los problemas con la justicia de esta persona, y de ese tamaño la misión de sus abogados, los cuales pretenden diluir mediáticamente con el anuncio de argucias legales", comentó.El Gobernador advirtió que Duarte siente que de alguna manera ha recuperado el poder en el Estado y por ello medios locales que le sirven al ex Mandatario, dijo, han ido creando un ambiente de confusión y mentiras.Sin embargo, recalcó que Duarte ha perdido 80 amparos, 21 de ellos contra la orden de aprehensión.El ex Mandatario también perdió el amparo contra la orden de extradición."Han sido investigaciones de alto rigor técnico, en las que jueces a nivel local y federal se han basado para librar 20 órdenes de aprehensión por delitos de corrupción, ratificadas y confirmadas por tribunales de amparo", explicó.Javier Corral sostuvo que al Gobierno estatal no le sorprende, ni le extraña la estrategia mediática, que de hecho esperaba."¡Por eso no puedo dejar de calificar como un acto de cinismo, de descaro y una ofensa al pueblo de Chihuahua, que ahora me demande por daño moral!", expresó.Es una argucia recurrente, aseveró, decir que hay una presunta persecución política y violación de inocencia, ante procesos penales de corrupción, como ya se ha hecho en varios casos de la Operación Justicia para Chihuahua, así como en otras regiones en las cuales también se ha decidido combatir de forma seria, sin sesgos ni excepciones, la corrupción."Es común que en estos casos la defensa sea mediática y no en los tribunales, utilizando precisamente bolas de humo, como la disculpa pública de Chihuahua y la indemnización a cargo del mismo pueblo por 3 mil millones de pesos, que pide el ex Gobernador al Juez Civil, por las molestias que se le han causado al investigarlo por corrupción".Esa actitud, recalcó, "no es más que un verdadero descaro y desfachatez, que solo causa mayor molestia a todos los chihuahuenses".El lunes pasado César Duarte demandó por la vía civil, a través de su despacho de abogados, al Gobernador Corral por la cantidad de 3 mil millones de pesos como reparación de daño moral.