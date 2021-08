No distraen a seleccionados rumores de Europa

Los jóvenes futbolistas mexicanos no quieren que el brillo de la medalla de bronce les quite de la vista los objetivos inmediatos.Apenas pusieron pie en la Ciudad de México y los zagueros Jorge Sánchez, de América, y Johan Vásquez de Pumas tienen en la mente los torneos internacionales que sus escuadras encaran esta semana.América recibe este jueves al Philadelphia Union por las Semifinales de la Concachampions, algo que de momento es prioridad para el lateral azulcrema, a pesar de los rumores que lo colocan en el futbol europeo."Yo estoy muy tranquilo, muy enfocado en lo mío, lo que pase afuera son cosas que no sé, la verdad, eso lo sabe mi representante, estoy tranquilo, enfocado en lo mío y nada, ahora se viene una Semifinal que es importante con América y a darle vuelta a la página", declaró Jorge Sánchez.En ese sentido, Johan Vásquez sabe que Pumas no la pasa bien en el arranque del torneo Grita México A21, por lo que espera aportar para que el cuadro del Pedregal pueda conseguir su primera victoria de la temporada; los felinos encarna la la Leagues Cup, este miércoles en Nueva York."Vengo a sumar como desde el primer día, las cosas no han salido con Pumas, mañana me pongo al corriente con Pumas y estoy a muerte con Pumas todavía."Ojalá que se dé la oportunidad (de jugar en Europa) pero tengo mi mente en Pumas y no me puedo desviar", declaró.