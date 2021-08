No es buen augurio reforma electoral.- INE

04 min 00 seg

Érika Hernández y Claudia Salazar

Y descarta PRD cambio de consejeros y magistrados electorales

Hora de publicación: 12:59 hrs.

Una reforma electoral en un momento marcado por la descalificación a las autoridades electorales, la intolerancia y polarización no es un buen augurio, advirtió el presidente del INE, Lorenzo Córdova.Frente a la amenaza del Presidente Andrés Manuel López Obrador y su partido Morena de impulsar una reforma para renovar por completo su operación y a quienes integran el Instituto Nacional Electoral y Tribunal Electoral, el consejero aseguró que las instituciones no se defienden solas."Hago una reflexión a propósito de una eventual reforma electoral que una y otra vez se está poniendo sobre la mesa de una discusión pública por parte de distintos actores políticos desde el término de las pasadas campañas electorales."No perdamos de vista los desafíos que conlleva ir a una reforma electoral en un contexto dominado por la intolerancia y la polarización. No es un buen augurio modificar la legislación electoral en un contexto de incesantes ataques y descalificaciones a quien no piensa igual que uno o incluso a las autoridades electorales que son producto de un arreglo democrático, que se ha pactado y concretado a lo largo de distintas reformas electorales", apuntó.Durante su participación en el Foro "Monitoreo de noticiarios 2020-2021. Contexto, alcances y resultados", Córdova aseguró que quienes impulsan dicha reforma deben tener claro que la democracia tiene dos vías: una que avanza hacia su consolidación, y otra que es regresiva y que podría hacer volver a México a un pasado autoritario.Sin nombrar a López Obrador o Morena, el consejero también advirtió que la experiencia en otros países, con contextos y tiempos diversos, dejan evidencia de que la democracia si bien tarda mucho en construirse, también es posible que se desmonte."Si la democracia es una obra colectiva, nos corresponde a todos cuidarla. En ese sentido, es indispensable que una eventual reforma se dé con un debate informado, objetivo, con datos, altitud de miras, sin revanchismos."Para que la pluralidad, representación, diversidad, la inclusión y el poder regulado, conquistas de nuestra transición a la democracia, sean vistas y asimiladas no como debilidades de nuestra convivencia política. Las instituciones no se defienden solas, tampoco la democracia", añadió.Al hablar sobre el modelo de comunicación política, el presidente del INE consideró que gracias a que los partidos y particulares no pueden comprar tiempo en radio y televisión, para fines políticos, ayudó a la equidad en las contiendas.Sin embargo, recalcó, si en una reforma electoral se quiere modificar esto, es abrirle la puerta a la desigualdad en la competencia."Debemos defender el modelo actual de comunicación política sin obviar que éste, eventualmente, incluso sería pertinente, sea objeto de una revisión, más en tiempos en los que está existiendo una migración de la publicidad hacia los mecanismos o medios digitales."No nos engañemos: las democracias modernas necesitan pluralidad en los medios y de los medios, que el poder del dinero no se vuelva un factor determinante en la lucha por el poder político y con la premisa de que en la democracia la discusión debe ser una discusión informada", agregó.El dirigente nacional del PRD, Jesús Zambrano, adelantó que no habrá reforma electoral para remover a consejeros del Instituto Nacional Electoral ni a Magistrados del Tribunal Electoral.Afirmó que no habrá consenso en el Congreso de la Unión para una reforma constitucional que busque cambiar a las autoridades electorales sólo porque así lo quiere el Presidente de la República para debilitar a las instituciones.Zambrano consideró que el titular del Ejecutivo federal es el antidemócrata y no los consejeros y Magistrados sólo por el hecho de emitir resoluciones que le disgustan."Una vez más le decimos al titular del Ejecutivo que es él quien no se comporta como demócrata al amenazar con removerlos porque no le gustan sus resoluciones."Sus reformas al respecto no pasarán en la Cámara de Diputados que tendrá una nueva correlación de fuerzas y en defensa de la democracia, defenderemos la autonomía de estos organismos", aseguró Zambrano.Indicó que los ataques a consejeros y Magistrados electorales, al decir que no son demócratas y no respetan la voluntad del pueblo, muestra una actitud autoritaria del Gobierno."Esta clase de discursos es propia de dictadores y Gobiernos autoritarios. La democracia implica el respeto a las leyes y a las instituciones, no se aplica a modo", advirtió el dirigente del PRD.