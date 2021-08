No fichará el Barcelona pese a salida de Messi

01 min 00 seg

CANCHA / Staff

Hora de publicación: 16:53 hrs.

Pese a la sensible baja de Lionel Messi el Barcelona no se va a reforzar más.El entrenador del equipo culé, Ronald Koeman, se reunió esta semana con la secretaría técnica del club para pedir un par de refuerzos, pero se le informó que no habrá más fichajes de momento, según reporta el medio español Sport.El holandés desea un centrocampista y un delantero para reforzar a la plantilla, que además de la salida del argentino , hoy con el París Saint Germain, tiene lesionado a Sergio "Kun" Agüero.Sin embargo, en el club le informaron que no hay posibilidades de poder afrontar un nuevo fichaje, al contrario, trabajan para cerrar salidas y para poder terminar de inscribir a los jugadores para la temporada 2021-2022 de LaLiga, que ya arranca este fin de semana.La única posibilidad para poder contratar a alguien sería que Martin Braithwaite fuera vendido a buen precio.