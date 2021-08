No jugará Serena Williams el US Open

00 min 30 seg

AFP

Hora de publicación: 07:10 hrs.

La tenista Serena Williams no disputará el US Open (30 de agosto-13 de septiembre) por una lesión en una pierna, anunció la estrella de 39 años este miércoles en Instagram.Lesionada en la pierna derecha, la estadounidense, ganadora de 23 títulos de Grand Slam, ya tuvo que abandonar en la primera ronda de Wimbledon frente a la bielorrusa Aliaksandra Sasnovich, el pasado 29 de junio."Después de una profunda reflexión y siguiendo el consejo de mi equipo médico, he decidido retirarme del US Open para curar completamente mi desgarro en los isquiotibiales", escribió la pequeña de las hermanas Williams.La exnúmero 1 del mundo, que ha caído al puesto 22, no ha vuelto a competir desde entonces. A principios de agosto renunció a participar en el torneo de Cincinnati, una prueba que sirve tradicionalmente de preparación para el último Grand Slam del año.Con Serena Williams, ganadora seis veces en Flushing Meadows, el US Open pierde a otro de sus principales reclamos. Su baja se añade a las de Roger Federer, Rafael Nadal y la del vigente campeón, Dominic Thiem, en el cuadro masculino.En un plano personal, la estadounidense renuncia a otra oportunidad de igualar el récord de Margaret Court, vencedora de 24 'majors'.El último título de Grand Slam que ganó Williams fue el Open de Australia 2017.