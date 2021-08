No se adelantará entrega-recepción de alcaldías

Foto: Especial

Selene Velasco

Hora de publicación: 13:08 hrs.

Martí Batres, titular de la Secretaría de Gobierno, enfatizó en que no se adelantarán los procesos de entrega-recepción en las 16 alcaldías antes de octubre.El funcionario dijo que no se puede entregar información a personas que están todavía en revisión y señaló que a partir de septiembre, la Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, podría recibir a los ediles electos, como lo ha solicitado la Unión de Alcaldes electos.Cuando se dice que hay que apurar el proceso de entrega-recepción, señaló, puede ser erróneo jurídicamente porque hay una ley al respecto que, aseguró, establece que sea del 1 de octubre al 15 de octubre.Sobre las mesas de transición, dijo, tienen una base jurídica para dar la certidumbre de que la persona que estará en el cargo, ya no está sujeta a ningún procedimiento electoral."Si ustedes ven lo que está pasando en diversos tribunales, todavía están moviendo a personas que ya obtuvieron su constancia de mayoría; el tribunal federal acaba de mover a una diputada electa de Morena en un distrito de Azcapotzalco y ya tenía la constancia de mayoría""No se pueden entregar informaciones a personas que todavía están sujetas a diversos procesos electorales", destacó.Batres dijo que siempre ha habido apertura al respecto y que la dependencia a su cargo será la que atienda a los alcaldes que busquen acercarse al Gobierno capitalino.