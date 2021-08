No teme un proceso, pero no está bien físicamente

02 min 00 seg

AFP

Hora de publicación: 17:54 hrs.

El antiguo presidente de la FIFA , Sepp Blatter, "no teme un proceso" por el caso del presunto pago que amenaza asimismo a Michel Platini, pero no está "todavía preparado" para asistir en persona, debido a su frágil estado de salud, explicó en una entrevista en el periódico Le Matin. "No temo un proceso, porque los juristas, no sólo el mío, sino también el de Michel Platini y otros juristas de Zúrich (...) consideran que es increíble", explicó el antiguo dirigente de la FIFA al periódico suizo en su edición del domingo.Pero "físicamente aún no estoy preparado. No podría llevar a cabo un proceso actualmente", añadió Blatter.Este caso, que acabó con la carrera de los dos hombres más poderosos del futbol mundial, trata sobre el pago por parte de la FIFA de 2 millones de francos suizos (1.8 millones de euros, 2.11 millones de dólares) al dirigente francés a principios de 2011, sin justificación escrita, por orden de Blatter.Blatter declaró a comienzos de agosto en Zúrich ante un fiscal suizo. La audiencia de Blatter, de 85 años, se había postergado varios meses a causa de su estado de salud.Blatter es investigado por "sospechas de fraude, abuso de confianza y gestión desleal", mientras que el proceso penal contra Platini está conducido por "sospechas de fraude, de participación en abuso de confianza, de participación en una gestión desleal y falsedad en los títulos".Platini compareció por última vez a mediados de marzo. Ahora está a la espera de la decisión de la fiscalía, que podría pronunciarse por el archivo del caso o abrir la vía a un juicio ante la Corte Penal Federal de Bellinzona.Blatter y Platini insisten en que se trata de una cantidad que quedaba por pagar por un trabajo de asesoría efectuado por el francés en 1999-2002.La FIFA, dirigida desde 2016 por Gianni Infantino, lamenta la falta de contrato escrito que mencione en ese momento dicha remuneración, y pide a Platini el reembolso de los 2 millones de francos suizos.