No vamos a olvidar, dice Ebrard sobre masacre en Texas

01 min 30 seg

César Martínez

Hora de publicación: 21:28 hrs.

Al recordar dos años de la masacre de 23 personas en El Paso, Texas, el Canciller mexicano Marcelo Ebrard aseguró que no se olvidará el ataque y por el contrario se construirá una comunidad México-norteamericana fuerte."Hemos vivido sismos, huracanes, tragedias de todo tipo, pero lo que se ha visto, lo que vimos, lo que yo vi hace dos años, es algo que no se puede olvidar nunca", dijo, frente a familiares de las víctimas, muchas de ellas de nacionalidad mexicana."Y hoy venimos a decir: no vamos a olvidar y vamos a construir algo diferente en una comunidad México-norteamericana, norteamericana-mexicana, que es poderosa, que es vital y que es próspera. Y vamos a salir adelante y vamos a seguir hasta que el odio no conviva con nosotros".El Canciller aprovechó la ocasión para criticar el tráfico ilegal de armas y dijo que trabajará para que no haya armas "por todos lados"."Día a día, cuando tenemos que luchar en contra del tráfico ilícito de armas o tenemos que convencer a alguien que está en favor de las armas para que no las use, y el día de hoy, dos años después, vengo a decirles que seguimos y tenemos muy presentes a toda nuestra comunidad que fue afectada por esa tragedia, a acompañarles, pero sobre todo a comprometernos para seguir adelante hasta que erradiquemos el odio", comentó.