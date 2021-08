Operan a un 71% plantas de autos

03 min 00 seg

Moisés Ramírez

Hora de publicación: 05:00 hrs.

Derivado de la escasez de chips (semiconductores) en el mundo, y ahora de otros componentes, las automotrices en México no han logrado recuperar los niveles de utilización de sus plantas previos a la pandemia.En junio pasado, sus fábricas operaron al 70.8 por ciento de su capacidad, por arriba de sus niveles mínimos del 2020, cuando cerraron por el paro de actividades, pero distantes de niveles que llegaron a tocar del 90 por ciento antes de la emergencia sanitaria, muestran datos del Inegi.Armando Soto, director de la consultora automotriz Kaso, explicó que la proliferación de la variante Delta del Covid en el mundo está afectando la manufactura de más componentes usados por la industria automotriz global."A la cuestión de los chips se están adicionando problemáticas de falta de otros componentes, pues la nueva variante Delta ha estado generando que en varias partes del mundo, sobre todo en Asia, estén cerrando instalaciones productivas."Eso está haciendo que se empiece a manifestar la falta de otros componentes que no tienen nada que ver con chips, como por ejemplo los radios para algunos vehículos."Entonces, eso también está llevando a que el aprovechamiento de la capacidad instalada en México esté por debajo del nivel estándar del 85 por ciento en que debería estar".Ayer, un cable de la agencia Reuters señaló que los grandes fabricantes de automóviles no ven para cuándo se solucionará la escasez de chips a nivel global.Anotó que por ello, Toyota recortará su producción mundial en septiembre en 40 por ciento respecto a su plan anterior, lo que afectará a 14 plantas en Japón y otros lugares, incluyendo la mayoría de sus fábricas norteamericanas.Ford indicó esta semana que cerrará temporalmente su planta de Kansas City, donde arma su camioneta F-150, la más vendida y la más rentable.Así, algunos fabricantes de automóviles han advertido que la crisis de los chips se prolongará hasta el 2022.Aparte, la consultora IHS Markit estimó que este año la producción de automóviles en todo el mundo bajará hasta en 7.1 millones de vehículos por la falta de chips.En el 2020, la producción global cayó 15.8 por ciento, a 77.6 millones de unidades, por lo que el nuevo recorte previsto sería de 9.1 por ciento.Del personal ocupado por las plantas automotrices en México, el Inegi refiere que la plantilla laboral en las armadoras de vehículos ligeros y camionetas sumó 72 mil 47 trabajadores en junio pasado.Esta cantidad representó 2 mil 566 trabajadores menos, o una caída de 3.4 por ciento, respecto a los que había en junio del 2020 y es también la cifra más baja para un mismo mes desde el 2018.El Inegi añade que en junio, los ingresos de las plantas armadoras en el País crecieron 22.5 por ciento anual sobre una débil base de comparación del mismo mes del 2020, sin embargo fueron 6.5 por ciento menores a los de junio del 2019.El directivo de Kaso indicó que además de menores ingresos, las armadoras han tenido que lidiar con fuertes aumentos de precios en otros de sus insumos, como acero, aluminio, plásticos y caucho.