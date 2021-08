Orozco tiene fórmula para llegar a París 2024

Marco Arellano

A nueve años de sus primeros Juegos Olímpicos y de la presea de plata, Alejandra Orozco desea reinventarse ahora que se convirtió en multimedallista mexicana en Tokio 2020.Tras un proceso olímpico que se extendió a cinco años por la pandemia, la clavadista jalisciense salió de la alberca nipona empapada de bronce junto con su compañera Gabriela Agúndez. Ahora, es tiempo de descansar... y reflexionar."Quiero volver a plantearme proyectos en mi vida personal, profesional y en lo deportivo porque, así como trabajé para Tokio, derechito y sin escalas, sin perder el enfoque y mi tiempo, mi esfuerzo y mi sueño, también así quiero dedicarle a mis nuevos proyectos, y París (2024) está en ellos."Así me iré, que cada día sume. Me reuniré con mi equipo para hacer este plan y poder crearlo de cero, como lo hicimos ahora, y llegar lista y preparada", comentó Orozco Loza en entrevista.En este camino, Orozco valora la constancia."Esta medalla (bronce en plataforma sincronizada) fueron 9 años de diferencia, en los que estuve activa, que empecé a crear mi propia historia, a veces es difícil llegar, pero también es difícil mantenerse; no lo hice sola, he estado con todo mi equipo, lo hemos intentado una y otra vez y hemos crecido y avanzado, mucho creyeron más en mí de lo yo creía en mí misma y aún así está una Ale más fuerte".La carrera olímpica de la atleta de 24 años tiene su toque especial. En su primera justa olímpica alcanzó medalla, de plata, junto con Paola Espinoza en la plataforma sincronizada. ¿La Ale de Tokio qué le diría a la Ale de 14 años?"Le diría que todo va a pasar, que todo va a resultar, que no se desespere, que siga luchando, que siempre habrá momento difíciles, de querer tirar la toalla, pero, insisto, y lo digo mucho porque es mi filosofía: lo que siembras, cosechas, y Ale lo hizo: sembrar trabajo, el no quitar el dedo del renglón", compartió la tapatía.Muchos se quejaron de los cuartos lugares que lograron los mexicanos en Tokio 2020, pero Ale Orozco lo vio como algo positivo para motivarse de cara al futuro."Me da emoción, se trataba de acercarnos, tampoco fue el 'ya merito', sino que fue el 'dieron lo mejor', lo intentaron, todos dejamos el alma y hay muchos factores que también hacen que se den las posiciones o que se den esos lugares", dijo."Todos los que quedaron en cuarto y los que quedamos un poco más atrás (finalizó sexta en plataforma individual), estamos más motivados porque sabemos que estamos más cerca y que tenemos 2, 3 años para volvernos a clasificar y volver a llegar a los siguientes (Olímpicos)".