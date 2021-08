'Ortega está derrotado, y lo sabe'

Estefania Escobar

Hora de publicación: 05:00 hrs.

Ante el hecho de que el Gobierno de Daniel Ortega continúa con un proceso electoral "totalmente amañado", es la comunidad internacional quien tiene que declarar como ilegítimos los comicios, y garantizar un proceso libre, justo y transparente a los ciudadanos de Nicaragua, señaló María Asunción Moreno, precandidata presidencial por la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia.Moreno, obligada a exiliarse en el extranjero el pasado 25 de julio, aseguró en entrevista con REFORMA que la ola represiva contra la Oposición en su país es una clara muestra de que Ortega se sabe derrotado.Indicó que si bien los nicaragüenses están haciendo su lucha interna "para vencer a la dictadura", no pueden hacerlo solos.Al llamar a la acción a la comunidad internacional, la abogada penalista criticó que posturas ambiguas como la de México no están haciendo nada por resolver la crisis de derechos humanos en su país.Hasta la fecha, más de 30 personas de la Oposición, entre ellas 7 aspirantes presidenciales, han sido arrestadas por supuestamente violar la soberanía del país e incitar a la intervención extranjera, lo que ha eliminado toda posibilidad de rivales de peso para Ortega, quien busca un cuarto mandato seguido.La Alianza Cívica y Ciudadanos por la Libertad (CxL) eran los únicos partidos que se mantenían en la contienda, hasta que Moreno tuvo que exiliarse y CxL fue inhabilitado la semana pasada.Con muchísima fuerza y ánimo para, ahora que estoy fuera del alcance de la dictadura Ortega-Murillo, poder levantar mi voz por quienes hoy están secuestrados y que no conocemos sus condiciones, poder levantar la voz junto con su familia para que sean liberados.Y sobre todo con mucha esperanza para llevar un mensaje a Nicaragua, a todo el pueblo de Nicaragua, un mensaje de aliento, de esperanza, en el que realmente lo que quiero transmitir es que no todo está perdido.Después del 9 de julio, cuando la Alianza Cívica decidió postularme como precandidata a la Presidencia -después del secuestro de 4 de nuestros compañeros de la Alianza-, ...e inmediatamente antes de 24 horas después, el régimen envía, un sábado a las 20:30 de la noche, un día inhábil, una cita para que me presente a la Fiscalía, en la que no se indica ni la causa por la cual se me cita... Pese a que denuncié que era una cita llena de arbitrariedades, anuncié que iba a presentarme a la cita que era el día lunes 12... Pero en el camino, me di cuenta que dos casas de mis familiares más cercanos estaban totalmente rodeados de policías y de paramilitares... Y una persona allegada a mí se adelantó y vio que había una patrulla afuera de la Fiscalía, la misma en la que hemos visto que han sido secuestrados los otros opositores, entonces me resguardé.(Días después), allanaron violentamente mi casa, pese a que sabían que yo no estaba ahí... Lo que hicieron fue escalar muros...; jalar, romper y destruir las cercas eléctricas..., como que iban a atrapar al mayor criminal de Nicaragua... Entraron a la casa, rompieron todas las puertas, golpearon a las personas que estaban ahí, las amenazaron para ver si lograban conseguir mi ubicación. Se llevaron todo lo que encontraron de valor.A partir de este allanamiento violento, yo ya decidí salir del país.Cuando a mí me citan yo era la número 27 en esa ola represiva de la dictadura, con un guion que se ha repetido 26 veces: te asedian, te vigilan, te persiguen, te allanan violentamente la casa, te detienen, te secuestran y te desaparecen. Dije: "No puede ser que este guión siga repitiéndose".Yo estaba clara que si me secuestraban y me llevaban a (la cárcel de) El Chipote, que es a donde ellos dicen que llevan a las personas que secuestran, ya ni mi familia ni Nicaragua iba a saber sobre mi paradero, y que mi integridad, mi dignidad humana, y quizás mi vida, podía estar en peligro.Con la cancelación de la personería del partido Ciudadanos por la Libertad, el régimen de Ortega-Murillo ha cerrado la posibilidad de que la Oposición participe en las elecciones del 7 de noviembre, de tal forma que, la mayoría de los nicaragüenses -entre 70 u 80 por ciento- que se opone a la dictadura ya no tiene por quien votar.La vía electoral sigue siendo la salida cívica y pacífica a la crisis sociopolítica y de derechos humanos que vive Nicaragua, para ello se necesita la realización de unas elecciones libres, creíbles, incluyentes, con observación internacional y en el que se respete la voluntad de la mayoría.Somos la única organización de la sociedad civil opositora que hemos apostado a seguir en esta carrera de resistencia cívica... Porque creemos que la abstención no vota dictaduras. Los votos nulos tampoco derrotan dictaduras. Lo único que hace que se derroten regímenes autoritarios como el que tenemos en Nicaragua es un proceso electoral libre, justo, transparente (...) y una participación activa de la ciudadanía en las urnas.Pero lo que tenemos claro también es que este proceso electoral, tal y como se está desarrollando, evidentemente ya tiene suficientes anomalías, irregularidades, violaciones a los derechos civiles y políticos presos como para decir que este es un proceso en el que se cumplen los mínimos estándares que nos permitan pasar a la democracia.Mira, aquí se tiene que declarar ilegítimo este proceso que está realizando la dictadura. Y se nos debe garantizar a los nicaragüenses un verdadero proceso electoral con todos los estándares internacionales que caracterizan unas elecciones libres y transparentes.. Porque no queremos más muertos, no más presos políticos, no más exiliados. Nosotros sabemos que el camino es a través de la vía electoral... Y hay que exigirle a Daniel Ortega que se cumpla un verdadero proceso electoral.Los nicaragüenses tenemos que hacer nuestra parte y lo estamos haciendo. Y cuando te digo que lo estamos haciendo, no solamente la Oposición organizada, sino que también lo está haciendo la ciudadanía.Recientemente, terminamos una jornada de verificación en la que casi 3 millones de nicaragüenses, de los 4 millones que están en el padrón electoral, fueron a los centros de votación a verificarse para tener la certeza de que estaban habilitados para votar... Ahí tienes clara la vocación democrática... Daniel Ortega no ha tenido más de 800 mil votos durante los intentos electorales y los fraudes electorales que ha realizado.Entonces los nicaragüenses estamos haciendo la lucha interna (...), pero necesitamos el apoyo de la comunidad internacional.Creo que organismos internacionales están entendiendo principios como el de la autodeterminación, la independencia y la soberanía de los pueblos, por encima de los propios derechos fundamentales de toda la ciudadanía.Este proceso electoral ya está agotado. El Orteguismo se "reelegirá" a través de una farsa electoral (...), por lo que será un Gobierno ilegítimo y aislado internacionalmente. Incluso la Organización de Estados Americanos podría aplicar la carta democrática.No hay un precedente en América Latina y en ningún otro país donde a todos los precandidatos posibles de la Oposición los encarcelan o nos han obligado a ir al exilio.Hay que entender que nos corresponde a todos los nicaragüenses seguir luchando por nuestra propia libertad y nuestro futuro como Nación. Las salidas cívicas y pacíficas no son fáciles, pero lo que sí está demostrado es que las dictaduras a pesar de usar las armas y la violencia, terminan cayendo. Ortega está derrotado, y lo sabe por eso intentará mantenerse en el poder a toda costa, pero su futuro es sombrío e insostenible a corto plazo.No obstante, el apoyo de la comunidad internacional es fundamental en cuanto a la declaración de la ilegitimidad del régimen de Ortega debido a la farsa electoral.México ha intentado guardar un poco de distancia, pero no ha hecho lo suficiente. Es una posición muy ambigua. Y es lamentable que tanto México como Argentina guarden silencio, u otras veces digan que no van a hablar porque se trata de no intervenir en asuntos internos de otro país. El principio de no intervención en asuntos internos, cuando se trata de derechos humanos, no puede utilizarse como excusa para no levantar la voz a favor de los pueblos que hoy están siendo reprimidos y que no gozan de libertad.Creo que todos los nicaragüenses no debemos perder la esperanza. Tenemos derecho a la esperanza. El régimen quiere que nos resignemos y que sintamos que no podemos hacer nada y que no hay nada que hacer. Los nicaragüenses sabemos que tenemos mucho que hacer.Vivimos en un contexto muy difícil, muy complejo, una situación de represión extrema... Pero Daniel Ortega no es dueño del futuro de Nicaragua, somos todos los nicaragüenses. Y efectivamente, creo que no es el momento de desistir. No es el momento de apartar la esperanza, es el momento de continuar la lucha por nuestra libertad.