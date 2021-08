Pagan a ex empleados de Cusaem tras protesta

Hora de actualización: 22:18 hrs.

01 min 30 seg

Abimael Chimal

Hora de publicación: 16:22 hrs.

Ex empleados de los Cuerpos de Seguridad Auxiliares del Estado de México (Cusaem) obtuvieron el pago de su liquidación tras realizar un plantón de más de 24 horas en las instalaciones de la dependencia, en el Municipio de Tlalnepantla.Se trata de agentes que estaban a cargo de la vigilancia de las instalaciones de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) en la región de Valle de Bravo y que fueron despedidos el pasado 31 de julio, cuando venció el contrato de la Policía Auxiliar con el organismo federal.En la manifestación participaron más de 70 personas, quienes denunciaron que los Cusaem pretendían pagarles menos de lo que estipula la ley laboral, además de que no fueron notificados previamente del término del servicio.Por ello, cerraron el acceso a las oficinas, ubicadas en la Colonia San Felipe Ixtacala, desde la mañana del lunes."Entonces venimos a tres puntos: a pedir nuestra liquidación al 100 por ciento, a que nos den de baja de manera correcta y nos expliquen por qué no tuvieron el valor de decirnos días antes que el servicio estaba por terminarse", explicó en entrevista uno de los inconformes.De acuerdo con los manifestantes, esto afectaba a más 200 ex empleados.Esta tarde, tras una reunión con personal de recursos humanos, ambas partes acordaron el pago de la liquidación y los ex trabajadores retiraron el plantón.