País de fantasía

EL LECTOR ESCRIBE / Rogelio Correa Garza

en REFORMA

0 min 30 seg

No mentir, no robar, no traicionar.



Hermosas palabras dichas por nuestro Presidente, así como que la corrupción se barre de arriba hacia abajo.



Sin embargo, con pocas excepciones, los funcionarios de todos los niveles de gobierno no lo llevan a cabo.



Vivimos en un país de la fantasía.





Rogelio Correa Garza

San Nicolás, Nuevo León