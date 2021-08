Pasa de la pedagogía a las filas de la Policía

02 min 30 seg

Viridiana Martínez

Hora de publicación: 05:00 hrs.

Empujado por la pandemia, José Manuel Durán Jiménez pasó de la pedagogía a las filas de la Policía.Ayer, fue reconocido por tener el promedio más alto de la Generación 279 que se graduó ayer de la Universidad de la Policía (Unipol) de la Ciudad de México.Es docente, al igual que sus padres, pero al quedarse sin trabajo por la emergencia sanitaria le hizo caso a una inquietud que tenía desde hace tiempo y que viene de familia."Es por vocación, tengo familia (en la SSC)", aseguró, "para mí es un honor, porque toda la vida he visto crecer a mi familia con esos valores de legalidad, profesionalismo y honradez y en ese núcleo familiar me crie, para mí es un orgullo".Es el noveno de la familia que se une a las filas de la Policía. Lo primero fue asimilar que se trata de una profesión de riesgo, pues de niño no sólo escuchaba las historias de sus parientes, sino que a veces los veía llegar golpeados.Fernanda León Eligio, segundo lugar en aprovechamiento, también tuvo una referencia hogareña que la impulsó a enrolarse. Su hermano se apasionaba al contar anécdotas de su labor como uniformado, por ejemplo, cuando fue clave para contactar con su familia a una menor que estaba extraviada.Trabajó tres años como auxiliar administrativa en una tienda departamental antes de entrar a la Unipol. Ayer todavía le parecía irreal haber dado el salto."Estar aquí me ha dado mucha seguridad y demostrarme que soy capaz de algo que jamás imaginé", dijo."La cantidad de hombres es mayor pero prácticamente hacemos lo mismo, corremos lo mismo, caminamos lo mismo, gritamos lo mismo incluso hasta creo que nos esforzamos muchísimo más".Gisela Abigail Gutiérrez es licenciada en Administración de Empresas. Cambió su perspectiva sobre lo que era un elemento de seguridad al no conseguir trabajo.Obtuvo el tercer lugar en aprovechamiento. Lo más difícil fue separarse de su hija mientras estudiaba.La Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, pidió a los graduados que no traicionen a la ciudadanía y, el titular de la SSC, Omar García Harfuch, que honren su uniforme.