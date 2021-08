Pasan ambulancias de 1 a 40 servicios

02 min 30 seg

Viridiana Martínez

Hora de publicación: 05:00 hrs.

Hace cuatro semanas, había días en los que las ambulancias privadas de la CDMX no trasladaban a nadie. Hoy, hacen hasta 40 viajes en promedio.Ese es el caso de la empresa XE Médica, que, de forma emergente por la pandemia, trabaja en conjunto con el Gobierno capitalino para atender a pacientes."Estamos trabajando también para Gobierno", dijo Aurelio Sil, coordinador operativo de la firma."Las ambulancias del ERUM son muy pocas para toda la población. ¿Entonces, qué hizo el gobierno? Hizo contrataciones subrogadas, momentáneas para poder trasladar a todo este tipo de pacientes".Sil indicó que, del total de recorridos que se realizan al día, más de 50 por ciento de las personas atendidas tienen entre 18 y 38 años.En la estrategia para atender casos de Covid-19 en la Ciudad de México, colaboran el Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas (ERUM), el Centro Regulador de Urgencias Médicas (CRUM) y la Cruz Roja, detalló el coordinador estatal de socorros de la Cruz Roja Ciudad de México, Rubén Rodríguez.Las solicitudes de traslados para pacientes Covid son filtradas por Locatel, que se encarga de realizar una evaluación de los casos para establecer si se requiere del servicio, además de indicar los hospitales en los que hay espacio, refirió. De esa manera, se reduce el riesgo de que las ambulancias vayan de un hospital a otro.A diferencia de las dos olas anteriores, actualmente se realiza una selección más estricta respecto a quiénes requieren una ambulancia; así, también se previene la saturación de hospitales, afirmó Rodríguez.Sin embargo, paramédicos de empresas privadas señalaron que, en los últimos días, se les ha complicado encontrar hospitales con camas disponibles.De acuerdo con un reporte conjunto del ERUM, el CRUM y la Cruz Roja, mientras el 12 de junio no se reportó ningún traslado de personas con Covid en las ambulancias; un mes después se llegaba a nueve pacientes y, para el 11 de agosto, ya se registraban 42 casos atendidos.Aunque la vacunación de adultos mayores ha frenado el número de fallecidos, quienes no tienen ninguna dosis presentan mayores problemas al contagiarse con el coronavirus, apuntó Rodríguez."Las medidas sanitarias se han relajado en las colonias. Incluso, camina por el centro y te encontrarás a la gente, como si el Covid-19 no existiera", expresó.Si bien los traslados canalizados a través de Locatel son gratuitos, de forma particular éstos tienen un costo de entre 3 mil y 20 mil pesos, explicaron los socorristas de servicios privados.