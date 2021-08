Paty Navidad está grave tras baja en oxigenación

Por más de año y medio Paty Navidad minimizó la fuerza de la Covid-19 y afirmó que no era de cuidado. Aquí, una recapitulación de su polémico proceder en redes sobre la pandemia.

Enero del 2020

Entre el 25 y el 29 inició con una descarga de tuits sobre el mal: "No existe". "Es sólo una teoría conspiracional para manipular a la humanidad". "Es sólo un invento para perjudicar a China". "No crean nada sobre virus", fueron algunos de sus mensaj

Febrero del 2020

Hizo virales una serie de hilos en los que afirmaba que parásitos extraterrestres controlaban al mundo y que los gobiernos de EU y Rusia conspiraban para manipular a la humanidad con sobreinformación sobre la enfermedad, "que no era peligrosa".

Marzo del 2020

Escudada en la "libertad de expresión" y ya con el confinamiento obligado en México, afirmó que "el supuesto coronavirus" era creación de la Organización Mundial de la Salud con estrategias malintencionadas para desviar la atención de asuntos importa

Abril del 2020

Desde abril hasta septiembre pasado pidió a los cibernautas que no la leyeran y no la tomaran en cuenta si les molestaba que ella apoyara a Donald Trump, a los "antivacunas" y a los que no creían en el covid.

Octubre del 2020

Asestó golpe a internautas afectados por el virus al escribir que las 3 mentiras más grandes y crueles de la historia fueron la llegada del hombre a la luna (1969), el ataque a Torres Gemelas (2001) y la pandemia, con un virus que según mataba a mill

Diciembre del 2020

La sinaloense declaró en el aeropuerto, sin cubrebocas ni sanitizante alguno, "no me da miedo que me cancelen las cuentas (de redes sociales) porque sabemos quiénes las manejan. Sí van a seguir viendo publicaciones de este tipo".

Enero del 2021

Retomó la controversia cuando dijo que varios de sus familiares se habían recuperado de la enfermedad tomando sólo té de guayaba y aspirinas. Fue muy criticada y contestó "#JAJAJA".

Enero del 2021

Muchos usuarios denunciaron su irresponsabilidad y falta de compromiso social, por lo cual Twitter canceló el 9 de enero su cuenta @ANPNL05, en la que nunca dejó de escribir que no creía en la enfermedad que desencadenó la pandemia.

Julio del 2021

A finales de julio publicó en Instagram su desacuerdo con la campaña de vacunación con la etiqueta #YoNoMeVacuno, en la que, entre otras cosas, decía: "No al Nuevo Orden Mundial Dictatorial y Tiránico".

Julio del 2021

Ya como participante de "MasterChef Celebrity México" confirmó dar positivo a la Covid-19. "No estoy enferma de una clave de Nuevo Orden Mundial. Estoy completamente sana y sin ningún síntoma de nada", escribió. En minutos le suspendieron la cuenta.