Pegan en Guerrero carencias y rebrote

Guerrero registró ayer 861 casos de Covid-19, una cifra récord de contagiados en lo que va de la pandemia que empezó en marzo del año pasado, alertó el Secretario de Salud estatal, Carlos de la Peña Pintos.Destacó que en lo va de agosto 354 personas han fallecido por coronavirus, un promedio de 32 personas por día, y la mayoría no se ha vacunado.En las últimas 24 horas, 27 personas murieron por Covid-19 en la entidad. De ellas 22 no estaban vacunadas y las cinco restantes tenían sólo la primera dosis contra el virus.La tercera ola de contagio atrapó a médicos y enfermeras de hospitales estatales sin equipo suficiente para protegerse del virus y sin todos los medicamentos para atender a pacientes con la enfermedad, acusó personal de salud."Todos los hospitales de Guerrero están sobresaturados de enfermos de coronavirus y, la verdad, la situación es muy grave", señaló Catalina Salgado, enfermera del Hospital General de Chilpancingo "Raymundo Abarca Alarcón".En Guerrero, los hospitales de la Secretaría de Salud estatal que tienen área para atender casos de Covid-19 son: Hospital de El Quemado y el Donato G. Fonseca, en Acapulco, "Raymundo Abarca Alarcón", en Chilpancingo, el de Iguala, Coyuca de Catalán, Taxco de Alarcón, Ometepec y Zihuatanejo.De acuerdo con la Red IRAG, la entidad reporta saturación en hospitalización general y en área crítica tiene la mitad de disponibilidad.Personal médico y administrativo aseguró que en esta tercera ola de contagios cuatro trabajadores de diversos hospitales que atendían enfermos por este virus se contagiaron y fallecieron.A nivel nacional, Guerrero se ubica en cuarto lugar por casos activos entre personal sanitario con 256 trabajadores de la salud contagiados en los últimos 14 días.Según el médico Hilario Zúñiga Escamilla, desde que empezó la pandemia en Guerrero (a finales de marzo del 2020), 140 trabajadores, entre médicos, enfermeras, camilleros y personal administrativo han fallecido luego de haber contraído el virus debido a la falta de equipo de bioseguridad."Desde hace un año estamos pidiendo batas, guantes, caretas, cubrebocas y aunque si los entregan, pero a cuentagotas", afirmó Zúñiga Escamilla.Sibalaud Sánchez quien recientemente fue despedido del Hospital de Taxco, según él, en represalia por haber denunciado las irregularidades y a corrupción que existe en este nosocomio, advirtió que las carencias en el sistema de salud se arrastran desde hace años"El colapso en el sector de salud en Guerrero estaba desde antes pero se evidenciaron más cuando estalló la pandemia del coronavirus."En Guerrero no hay una planeación para diseñar una política pública de salud porque los que están al frente del gobierno no les interesa", aseveró.