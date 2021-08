Ubican a CDMX en semáforo rojo... pero no hay restricciones

02 min 00 seg

Amallely Morales

Hora de publicación: 18:20 hrs.

La Secretaría de Salud federal determinó que la Ciudad de México estará en semáforo rojo epidemiológico del 9 al 22 de agosto. Sin embargo, el Gobierno local mantiene su postura de que la Capital debe estar en naranja."Lo que se comentó hoy durante la conferencia se mantiene. De acuerdo a los indicadores que se presentaron esta mañana, el Gobierno de la Ciudad de México se mantiene en naranja", aseguró Paulina Silva, coordinadora de Comunicación Ciudadana.La funcionaria no respondió si eso significa que el Gobierno local está desconociendo la indicación de la Secretaría de Salud federal.Esta mañana, antes de que la Federación anunciara el semáforo epidemiológico para los 32 estados del País, la Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, consideró que la Ciudad de México debía permanecer en semáforo naranja porque la velocidad de crecimiento ya no es tan alta como hace unos días."Nosotros consideramos que estamos en naranja. Aún no nos llega el semáforo que pueda poner la Secretaría de Salud (Federal), pero nosotros, con toda la revisión, consideramos que estamos en naranja", dijo Claudia Sheinbaum en la mañana.Ante esto, la Mandataria capitalina advirtió que, independientemente de lo que decretara la Secretaría de Salud federal y aunque el color del semáforo cambiara en la CDMX, no habría ninguna acción distinta pues se debe priorizar la recuperación económica."Han seguido subiendo las hospitalizaciones en la Ciudad, pero a menor velocidad, y el día de ayer (jueves) tuvimos una primera reducción, menos hospitalizados que antier, eso no quiere decir que ya viene hacia la baja", afirmó la Mandataria.La ocupación hospitalaria en la Ciudad es del 62 por ciento, de acuerdo con el Gobierno capitalino.Además de la Ciudad de México, Guerrero, Colima, Jalisco, Nuevo León, Sinaloa y Nayarit son estados que también están catalogados bajo el riesgo máximo de contagio de Covid-19.