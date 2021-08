Peste porcina africana reaparece en América

América se mantuvo libre de la peste porcina africana (PPA) durante más de 40 años, pero República Dominicana notificó su reaparición en la región a finales de junio, informó la Organización Mundial de Sanidad Animal (OIE).Se trata de una enfermedad altamente contagiosa que afecta principalmente a cerdos domésticos y silvestres. Les causa fiebre elevada, depresión, anorexia y pérdida de apetito. También hemorragias, abortos, vómitos y diarrea. Suele matarlos entre los 6 y 13 días.La tasa de mortalidad puede llegar al 100 por ciento de los animales infectados, por lo que la OIE considera que representa una crisis para la industria porcina debido a que amenaza el sustento de pequeños productores y desestabiliza el mercado mundial de productos porcinos. Desde 2018, se ha extendido sin descanso por más de 50 países de África, Europa y Asia.Aunque la PPA no representa un riesgo para la salud humana, su ingreso a México sería devastador porque el País está entre los primeros 10 lugares a nivel mundial en producción y consumo de carne de cerdo, alertó Rosalba Carreón Nápoles, investigadora de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia (FMVZ) de la UNAM.Si bien existe la posibilidad de que arribe al País, la vigilancia continua de las autoridades y la red de laboratorios de diagnóstico permitirían que se pueda detectar de forma oportuna, consideró la especialista del Departamento de Medicina y Zootecnia de Cerdos.La enfermedad es ocasionada por un virus de la familia Asfarvidae. Otras especies que son afectadas son el jabalí europeo y el pecarí.En general, se transmite a través del contacto directo de un animal infectado a otro, aunque el virus puede vivir meses o años congelado. El microorganismo puede transmitirse en ropa y zapatos o incluso estar en los neumáticos de un vehículo contaminado con heces de ejemplares infectados."Es muy resistente y si cualquiera de esos (virus) entra en contacto con los animales, puede ser un vehículo para diseminarse", advirtió Carreón Nápoles.Por ahora no existen vacunas comerciales contra el virus, así que en caso de presentarse la única opción es sacrificar a los animales, comentó.En México, la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader) y el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica) son los entes encargados de realizar la vigilancia y muestreo en aeropuertos y puertos marítimos.En 2019, el Senasica realizó un megasimulacro para poner a prueba su capacidad técnica y operativa ante la presencia de la PPA. El País también cuenta con binomios caninos y 15 laboratorios, detalló Carreón Nápoles.Cualquier persona puede contribuir a evitar la propagación de la enfermedad al no movilizar productos cárnicos que procedan de países con casos confirmados de la afección."Y no asustarnos porque no es una zoonosis, es decir, no afecta a la salud humana", resaltó.México cuenta con cerca de 18 millones de cabezas de cerdo. Se exporta a países como Corea del Sur y Japón. Jalisco es la principal entidad productora, pues concentra casi un cuarto de la producción nacional.