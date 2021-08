Pide AMLO mantener ideales y luchar por justicia



03 min 00 seg

Antonio Baranda y Claudia Guerrero

Plantea Ecuadro acuerdo comercial

Hora de publicación: 14:50 hrs.

El Presidente Andrés Manuel López Obrador llamó hoy a cuidar nuestra herencia y mantener intactos ideales y principios.Durante la conmemoración de los 200 años de los Tratados de Córdoba, el Mandatario aseguró que están mal y son "cerrados" quienes hablan del fin de la historia."Somos herederos de conquistas sociales y políticas de nuestros pueblos, conquistas que se fueron alcanzando con enormes sacrificios en largos y difíciles caminos hacia la libertad, la justicia, el progreso y la democracia" expresó."Por ello nosotros tenemos que cuidar esa herencia, ese legado, mantener nuestros ideales y aplicar nuestros principios, hemos de recordar siempre que para ser justos es necesario ser libres".Acompañado del Presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, López Obrador resaltó que no se puede saber a dónde vamos si no conocemos nuestro pasado."Quien no sabe de dónde viene no va saber nunca hacia dónde va", expuso en un discurso de 27 minutos."La enseñanza mayor en la historia de nuestra América es que somos herederos de conquistas sociales y políticas de nuestro pueblo, por eso están mal, cerrados, equivocados los que hablan del fin de la historia".En la ex Hacienda de San Francisco Toxpan, López Obrador repitió varias de sus frases acostumbradas: que no pude haber progreso sin justicia y tampoco poder sin pueblo."Y añado, no puede haber poder sin pueblo, democracia es poder con pueblo, Demos es pueblo, Kratos es poder, es el poder del pueblo", aseveró."El maestro Carlos Pellicer decía: los sentimientos de justicia son hijos de la libertad, pues nunca siendo esclavos podremos ser justos. Tampoco, sostengo por mi parte, puede haber progreso sin justicia, progreso sin justicia es retroceso".El Jefe del Ejecutivo bendijo la memoria de mujeres y hombres que la noche del 15 de septiembre de 1810 abandonaron familia y bienes materiales para luchar por una Nación libre, independiente y soberana."Una verdadera Patria, que viva Ecuador y que viva México", afirmó.En su oportunidad, el Presidente Lasso pidió a López Obrador acordar un convenio comercial para incrementar la cooperación, la inversión y los intercambios entre México y Ecuador."Aspiro vehementemente: más Ecuador en México y más México en el Ecuador", expresó durante la ceremonia con motivo de los 200 años de los Tratados de Córdoba, a sólo cuatros días de que México canceló la exención de visa para ecuatorianos."Somos países mestizos, vinculados como Estados en nuestras relaciones diplomáticas desde 1837, este legado que nos llega a través de los años tenemos que cultivarlo y fortalecerlo con cooperación, con inversiones, con comercio bilateral e intercambios culturales y turísticos".Ante miembros del Gabinete, Lasso también urgió a López Obrador a incrementar "imaginativamente" los vínculos comerciales para alcanzar beneficios mutuos en los más diversos ámbitos."Por ello quiero hacer propicia esta oportunidad para que acordemos señor Presidente avanzar de manera firme, propositiva y fraterna en el proyecto de convenio comercial que ha sido objeto ya de provechosas conversaciones entre las delegaciones respectivas de los dos países", urgió."Un objetivo en cuya consecución hemos empeñado nuestra voluntad política y en el cual percibimos igual disposición por parte del Gobierno de México".El Mandatario ecuatoriano destacó que existe un positivo incremento comercial entre ambos países, ya que las exportaciones al mercado nacional han crecido significativamente desde el país sudamericano, mientras que "grandes y emblemáticas" empresas mexicanas operan en Ecuador.Lasso, quien viajó a México acompañado de su esposa y miembros de Administración, confió en que se retomen las negociaciones y Ecuador ingrese como miembro "pleno" de la Alianza del Pacífico.Con marcada diferencia con respeto a la política de López Obrador, Lasso dijo que su visión de la economía se basa en el fortalecimiento del sector empresarial privado para que éste sea un gran generador de empleo.Al iniciar su discurso, López Obrador se refirió a la petición de Lasso, y se limitó a decir que al término del acto se reuniría con el Mandatario ecuatoriano y su comitiva para abordar asuntos relacionados con la economía.