Pide Aureoles recursos a Federación para pagar a maestros

Antonio Baranda

Hora de publicación: 15:05 hrs.

Tras un mes de bloqueos a las vías ferroviarias y millones de pesos en pérdidas, el Gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles, se presentó en Palacio Nacional para pedir recursos federales que le permitan pagar los salarios que debe al magisterio de la entidad.El Mandatario perredista acudió este martes a la Secretaría de Hacienda para reunirse con funcionarios de la Unidad de Coordinación con Entidades Federativas.En entrevista, reconoció que las arcas del Estado no cuentan con los recursos para cumplir con algunos compromisos al cierre de su Administración, programado para el próximo 1 de octubre."Vengo a ver al titular de la Unidad de Coordinación con las Entidades Federativas que es con quien vemos el tema de gestiones de recursos y la relación con Hacienda. Estoy solicitando también formalmente una reunión con el Secretario de Hacienda, pero mientras esto no se dé, lo tengo que hablar con el responsable de la Unidad para ver ahí un tema de recursos por la contingencia que traemos en el Estado por los salarios de los maestros", dijo."Hay retrasos, lo que está pasando en varias entidades, empiezan los retrasos en los pagos de las quincenas y aunque les estamos pagando, siempre se empieza a atrasar. Siempre el cierre del año hay un déficit en el caso nuestro fundamentalmente por el tema del magisterio".Aureoles rechazó que la solicitud implique el depósito de recursos extraordinarios, ya que pretende que el dinero salga del Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas.Según comentó, el Gobierno federal pretende reactivar el Fondo hasta el mes de octubre, lo que genera preocupación, ya que es necesario levantar el bloqueo a las vías que mantiene la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE)."Quiero ver cómo va a quedar el uso de fondo que tenemos los estados para estabilizar la escasez es la falta de recursos, sobre todo para los cierres. No son extraordinarios, es un saldo que está constituido desde hace 20 años, que permite estabilizar las finanzas de las entidades federativas", explicó.Ayer, el Presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que algunos Gobernadores dejaron las arcas estatales sin liquidez, ya que utilizaron dinero de las participaciones federales para pagar las deudas de corto plazo y que no pueden heredar a sus sucesores, debido a que la ley lo prohíbe.El pasado domingo, REFORMA publicó que los Gobernadores que iniciarán funciones este año recibirán estados endeudados y con problemas financieros de corto plazo.A los nuevos mandatarios locales les espera una bolsa de casi 240 millones de pesos en deuda, que heredarán de sus antecesores y deberá pagarse en los próximos dos o tres sexenios.En otro tema, el Gobernador informó que insistirá en solicitar una audiencia con el Presidente, para entregarle documentación que comprueba los supuestos vínculos entre Morena y los cárteles de la droga en Michoacán.A pregunta expresa, sostuvo que no se trata de un asunto de carácter electoral, sino de seguridad nacional."No es sobre las elecciones, porque yo no ando litigando elecciones. Lo que yo he puesto sobre la mesa es la violación a una voluntad ciudadana y el riesgo de la seguridad nacional ,no es un tema de electoral es un tema de seguridad nacional", aseveró."Lo voy a seguir buscando porque está asunto se tiene que resolver vamos a seguir haciendo la gestión".