Pide castigar a encubridores de asesinato de joven en Mérida

Claudia Guerrero y Antonio Baranda

Hora de publicación: 08:45 hrs.

El Presidente Andrés Manuel López Obrador pidió ir al fondo del caso de abuso policial contra José Eduardo Ravelo, en Mérida, y que se castigue a los responsables, así como a las autoridades que estén encubriendo.En conferencia, López Obrador fue cuestionado sobre el caso de Ravelo, cuya familia acusa a policías municipales de su muerte tras su detención el 21 de julio pasado, y la liberación de los señalados, a lo que respondió que planteará presentar una queja ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH)."Lo vamos a atender, la mamá del joven declaró que me iba a buscar, le mando decir que no hace falta que venga porque voy a dar instrucciones a la Secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, para que se atienda este asunto, para que se vea la posibilidad de que el Gobierno de la República, el Ejecutivo federal, presente una denuncia ante la CNDH", respondió."Para que no se quede en el ámbito local este asunto y que se vaya al fondo y se castigue a los responsables, incluso a las autoridades que estén encubriendo este caso, si se comprueba que hubieron estas violaciones graves, que llevaron hasta el homicidio, hasta el asesinato de este joven, así como lo estoy planteando".