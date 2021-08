Pide Coparmex prorrogar 4 meses Ley de Outsourcing

02 min 00 seg

Rolando Chacón

Hora de publicación: 05:00 hrs.

A días de que venza la prórroga de un mes que le dieron a las empresas para regularizar la subcontratación, la Coparmex pidió una nueva prórroga de cuatro meses para que sea hasta enero del 2022 cuando entre en vigor la Ley de Subcontratación que elimina el outsourcing.José Medina Mora Icaza, Presidente Nacional de la Coparmex, aseguró que son unas 52 mil empresas y más de 2 millones de trabajadores que se verían afectados de entrar la norma en vigor en septiembre.Dijo que el plazo que piden es el mismo que se les dio a las empresas del sector público."Hemos pedido que sea al primero de enero del 2022 y la razón es que ése es el tiempo que le dieron a las empresas del sector público", señaló."Nos parece que la Constitución establece que todos debemos ser tratados de la misma manera, entonces ¿por qué a las empresas del sector público les dan hasta el 1 de enero del 2022 y a nosotros al 1 de agosto?, pedimos una prórroga de un mes, decimos, no es suficiente, necesitamos una prórroga para una correcta implementación, no queremos que haya empresas que puedan cerrar por no poder completar este registro".Agregó que de 90 mil empresas con esquemas de subcontratación, solamente 38 mil han completado su inscripción ante el Registro de Prestadores de Servicios Especializados u Obras Especializadas, (Repse), de la Secretaría del Trabajo."Es apenas como el 44 por ciento, por eso lo hemos señalado que se requiere más tiempo para la correcta implementación".Añadió que algunas empresas podrían cerrar por el costo que les genera el nuevo esquema legal."Es un costo altísimo de las empresas, porque una empresa que ofrezca un servicio de subcontratación que no esté registrada, su factura sería no deducible para la empresa que recibe el servicio y no podría trasladar el IVA, un costo que, en medio de una crisis económica no podemos aguantar y en ese sentido, la petición a que se dé la prórroga".