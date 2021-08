Pide Corte a Vargas 'dar un paso al lado'

Víctor Fuentes

Arturo Zaldívar pidió al Magistrado José Luis Vargas "dar un paso al lado" y dejar la presidencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), de la cual fue removido el miércoles pasado por cinco de sus seis colegas.Además, sugirió que podría operar un presidente interino en el TEPJF, de tal manera que se pueda elegir a uno nuevo que sea resultado del mayor consenso posible entre todos los integrantes."La permanencia en la presidencia del Tribunal del Magistrado Vargas ya no es viable, ya no hay condiciones para que él siga en el cargo que él dice que sigue ostentando", dijo Zaldívar en conferencia de prensa."Me parece que con realismo y responsabilidad (Vargas) debería dar un paso al lado y que la mayoría decida quien debe ser presidenta o presidente del tribunal. Es momento de anteponer cualquier amunicionar personal al bien del País. Noté ese animo en los Magistrados, ojalá el Magistrado Vargas tome también una decisión con altura de miras, responsabilidad y realismo, porque lo cierto es que ya no hay condiciones cuando tiene este rechazo expreso de cinco integrantes del tribunal", agregó.Zaldívar destacó el ánimo constructivo y de conciliación de los cinco Magistrados que depusieron a Vargas, a quienes recibió este jueves, y expresó su respeto al Magistrado Reyes Rodríguez, quien fue elegido el miércoles como presidente.Sin embargo, el Ministro también consideró que podría ser conveniente que Rodríguez sea, por ahora, interino, y que luego de un periodo de conciliación, se haga una elección más formal y con mayores consensos para la presidencia permanente, a la cual dicho Magistrado también podría aspirar.Ofreció además que sí recibirá al Magistrado Vargas y a su colega Mónica Soto, la única que lo ha apoyado, ya que le han solicitado una reunión."El Presidente (López Obrador) ha sido extraordinariamente respetuoso con los proceso internos del Poder Judicial de la Federación", agregó Zaldívar, al rechazar que el Ejecutivo hubiera propuesto algún nombre para la Presidencia del TEPJF.También aclaró que la Corte no tiene facultades para intervenir en el conflicto del TEPJF, salvo que sea por medio de algún medio de defensa, en alusión a la controversia que Vargas presentó ante el máximo tribunal con base en el artículo 11 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación."El recurso se tendrá que tramitar", dijo Zaldívar, pero advirtió que este conflicto es un tema político que no puede esperar a una resolución jurídica de la Corte.