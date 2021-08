Pide Saldaña a CDMX presupuesto justo

01 min 30 seg

Roberto García

Hora de publicación: 22:16 hrs.

Un presupuesto justo para que todas las alcaldías cumplan con las demandas ciudadanas, es lo que pide Margarita Saldaña al gobierno de Claudia Sheinbaum.Si bien el presupuesto es aprobado por el Congreso de la Ciudad, la alcaldesa electa de Azcapotzalco pide al Gobierno central se trabajé conjuntamente con las alcaldías para integrarlos de la mejor manera en favor de la población ."Lo que nosotros planteamos es una asignación presupuestal a las alcaldías, no importa sí son de la UNACDMX o no, sólo que sea para todos justa, con la que podamos trabajar y satisfacer las necesidades de la ciudadanía."La elaboración presupuestal, una parte, viene de las alcaldías. la propuesta no se elabora sólo por los alcaldes, se elabora con los consejos década demarcación y en el caso de la Jefatura de Gobierno los integran y propone, en un momento determinado, pero quien aprueba el presupuesto es el Congreso", aclaró este jueves en reunión de los alcaldes electos de oposición.Saldaña agregó que su gobierno trabajará con transparencia y rendición de cuentas, pues su responsabilidad es con las personas que votaron por ella, y quiere, como autoridad, ser lo más cercana a la gente.