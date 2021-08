Pide Sheinbaum recordar trayectoria de Toledo

Selene Velasco

13:32 hrs.

Después de que Mauricio Toledo, diputado federal, acusó en un pronunciamiento público sufrir persecución política, la Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, pidió recordar su trayectoria.Ayer, Toledo pidió a sus compañeros de la 64 Legislatura no votar favor de retirarle el fuero, pues dijo, ha sido víctima de persecución política por parte de Sheinbaum y una parte de legisladores de Morena.¿Qué opina sobre la presunta persecución política contra Toledo que él acusa?, se le preguntó este miércoles a la Mandataria."Me da risa, la verdad", respondió entre risas.Sheinbaum dijo que hay suficiente información sobre el ex Delegado en Coyoacán."Todo mundo sabe cómo actuaba y tiene la Fiscalía una carpeta de investigación muy muy sólida que fue presentada al Congreso, a la Cámara de Diputados y pues me extraña la verdad que ahora ande en todos los medios de comunicación presentándose como víctima", señaló.La Jefa de Gobierno agregó que tiene derecho a presentar cartas como la que ha difundido para defenderse.Añadió que lo importante es que se acabe la corrupción, que no haya impunidad y dijo que ojalá los diputados actúen con rectitud para desaforarlo.En tanto, sobre el proceso en contra de Saúl Huerta, diputado de Morena, Sheinbaum consideró que los legisladores deben actuar también con rectitud."Es un asunto de pederastia y pues también hay todas las pruebas que tiene la Fiscalía".Para esta tarde se tiene prevista una sesión extraordinaria en la Cámara de Diputados para votar si se retira o no el fuero a Toledo y Saúl Huerta, del PT y Morena, acusados por enriquecimiento ilícito y abuso sexual contra un menor, respectivamente.