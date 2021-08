Piden a INE esperar ley reglamentaria de revocación

Érika Hernández

Hora de publicación: 10:41 hrs.

Diputados y senadores pidieron al INE esperar a que el Congreso de la Unión apruebe en septiembre la ley secundaria en materia de revocación de mandato.Para los legisladores, si los consejeros se adelantan estarían ejerciendo facultades que corresponden al Poder Legislativo y podrían cometer fallas porque existen incongruencias entre algunos artículos de la Constitución y los transitorios aprobados en el 2019.Consejeros informaron que a finales de agosto, con o sin ley secundaria, ellos emitirán los lineamientos para realizar la revocación de mandato en marzo en caso de que se reúnan las firmas requeridas."Es una planeación que toma tiempo, que debe empezar muchos meses antes y que el Instituto requiere de los recursos materiales, técnicos, financieros y humanos para llevar a cabo estos procesos de democracia participativa. Sería importante una ley secundaria, pero dada las exigencias respecto al tiempo, obligaciones, no podemos esperar, la Constitución dice que debemos crear lineamientos", señaló la consejera Carla Humphrey.Morenistas y panistas reconocen que las Cámaras incumplieron al no emitir la reglamentación de dicho ejercicio, pero confían en que pueda aprobarse en un periodo extraordinario este mes o la primera semana de septiembre, ya con la nueva Legislatura en San Lázaro.De ser así, consideraron, al INE le daría tiempo de emitir sus lineamientos y estar listos para que el 1 de noviembre se inicie con la recopilación de firmas para solicitar dicho ejercicio."El INE puede hacer sus lineamientos con o sin ley, pero no es lo adecuado, el Legislativo es el que está facultado para reglamentar la constitución, si el INE lo hace estaría asumiendo funciones del Congreso, y es indebido."En septiembre rápido nos sentamos y la aprobamos", dijo el senador panista Damián Zepeda, quien confió en que el INE realice un ejercicio de revocación de mandato barato, no al nivel de una elección.El diputado de Morena, Sergio Gutiérrez, pidió al INE no acelerarse, pues debe respetar la división de poderes, además, antes de que hagan planes, se debe conocer el presupuesto que les autorizará la Cámara de Diputados."Podría ser el primer mes del periodo ordinario, como un máximo, o quizá en un periodo extraordinario. Ellos (los consejeros) quieren quitarse su presión, pero hay que respetar la división de poderes", añadió el morenista.La ley secundaria detallará cómo ejecutar lo que dice la Constitución para que la revocación se dé en el cuarto año del Presidente, que sea organizada por el INE, que se cuente con el presupuesto, cuándo suspender la propaganda gubernamental, cómo presentar la solicitud, cómo será vinculante con el 40 por ciento de los votos hasta cómo se colocarán las mesas receptoras.El senador de Morena, Germán Martínez, advirtió que existen incongruencias entre los artículos de la Constitución y los transitorios aprobados el 5 de noviembre del 2019, por lo que en la ley secundaria todo eso se deberá corregir y dar un documento más claro al INE.Por ejemplo, sostuvo, en el artículo 35 constitucional se establece que el INE tendrá 90 días a partir de que lance la convocatoria para realizar la jornada de revocación, pero en el cuarto transitorio habla de 60 días."En la ley se debe establecer la fecha de la jornada y debemos establecer que si no hay dinero no hay revocación de mandato. Se necesitan entre mil 200 y mil 500 millones de pesos para hacer una consulta seria y responsable, que no sea una consulta patito."Tiene razón el INE de que están con los dedos en la puerta, pero si se legisla rápido y se les da dinero lo pueden hacer con tiempo", añadió.