Piden contener casos en aulas

04 min 00 seg

Selene Velasco

Alistan informe

Hora de publicación: 05:00 hrs.

Las clases presenciales están por reanudarse en la Ciudad de México y mientras autoridades aún afinan protocolos de prevención de Covid-19, expertos urgieron que los cubrebocas bien colocados y de alta protección, ventilación adecuada, rastreo y freno de contagios, sean la prioridad.Desde el 23 de marzo de 2020, las clases presenciales en el País se suspendieron. Fue hasta el 7 de junio de este año que se reanudaron, de forma escalonada y voluntaria, lo que desató críticas por la desorganización y premura.De nuevo han surgido críticas ante el inicio del ciclo escolar el 30 de agosto, debido a que ocurrirá cuando se vive la llamada "tercera ola".Entre las medidas eliminadas para esta vuelta a las aulas está la reducción de alumnos por aula, clases escalonadas, carta compromiso de corresponsabilidad y el cierre de escuelas en caso de un contagio.El verdadero tema a discutir no está entre volver o no, destacan los especialistas Gustavo Oláiz, coordinador del Centro de Investigación en Políticas, Población y Salud de la UNAM y Alejandro Cano, ingeniero químico y ambiental por el Instituto Tecnológico de Massachusetts, sino cómo lograr que no haya una explosión descontrolada de contagios con un escenario ideal de cuidados, sin medidas inútiles como rociar a menores o colocar tapetes sanitizantes.Lo primero, enfatizó Oláiz, es que se definan protocolos locales por el nivel de riesgo incluso por colonia y alcaldía, contagios en la zona, tamaño de la escuela y total de alumnos.Se deberían de conformar grupos de niños que convivan "en paquete", en los mismos espacios, días y horarios. Las estancias, abundó, deberían pensarse reducidas, con clases ampliadas para evitar aglomeraciones."Se trata de que todo el tiempo estén juntos, en clases, el recreo, juegos y no se mezclan con otros grupos, aislados en su espacio y si uno de ellos es positivo se corta en el pequeño grupo y no en toda la institución", destacó.La ventilación también será clave y es indispensable que las autoridades garanticen que las ventanas se abren o que, al menos, se retiren vidrios, que se mantengan las puertas abiertas, además de que se hagan pruebas aleatorias periódicas."Sí puede haber y seguramente va a haber algunos casos, sí porque es imposible que no haya ninguno, pero el riesgo de mantener a los niños sin clases también es importante de atender", señaló Oláiz.En tanto, Cano agregó que cada aula debería contar, al menos, con uno o dos ventiladores que apunten hacia afuera, a través de una puerta o ventanas para fabricar una corriente de aire y evacuar partículas que pudieran estar contaminadas."Mejorar la ventilación o filtrar el aire es de las cosas más baratas que se pueden hacer y muy necesarias porque el virus se respira, no traen el virus en la ropa, ni zapatos", explicó Cano.El Gobierno de la Ciudad de México presentará un informe completo sobre las condiciones de las escuelas en la Capital, así como el protocolo oficial que se aplicará en la reanudación de clases presenciales.REFORMA publicó que, después de una protesta de padres de familia por las malas condiciones en que se encontraba una escuela en Cuajimalpa, el Gobierno capitalino anunció que el plantel sería intervenido y se realizarían diagnósticos por cada Alcaldía al respecto.Ayer, la Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, dijo que hoy funcionarios federales y locales informarán sobre el escenario de la Capital previo a que los alumnos vuelvan a las aulas."Mañana (hoy) invitamos al doctor Luis Humberto Fernández, de la Autoridad Educativa Federal, para que podamos dar el informe completo", dijo Sheinbaum.La Jefa de Gobierno aseguró que hay un avance muy importante del trabajo que se realiza en todas escuelas."Se va informar cuáles son las escuelas que podrían tener todavía algunos problemas y cuál va a ser la orientación de la Secretaría de Educación Pública en esos casos", añadió.Las autoridades han brindado adelantos de forma esporádica sobre las medidas a implementar a partir del 30 de agosto, como el descartar el cierre de la escuela completa en caso de un contagio confirmado, a diferencia de como se realizó en la primera ocasión o el hecho de que no haya aforo controlado.