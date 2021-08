Piden cuidar a peatones

02 min 30 seg

Amallely Morales

Hora de publicación: 05:00 hrs.

El Gobierno de la Ciudad de México necesita implementar más calles con velocidades máximas de 30 kilómetros por hora, mejorar banquetas y ampliar espacios transeúntes para proteger al caminante, aseguraron expertos.En entrevista y en el marco del Día del Peatón, especialistas aseguraron que las autoridades capitalinas no han implementado suficientes políticas a favor de los viandantes, pese a que la Ley de Movilidad los coloca como los usuarios prioritarios y más vulnerables.Y aunque coincidieron en que se ha cambiado la visión que privilegia al automóvil, los transeúntes aún no son los más importantes en las políticas de movilidad de la Ciudad, explicaron."No identifico una política pública que haya terminado de atender el problema en todas sus dimensiones, se navega a contracorriente."El Gobierno de la Ciudad de México ha centrado su atención en el transporte público, en atender desplazamientos metropolitanos, que, por la escala de la Capital, sí tiene mucha lógica lo que se hace", explicó Aldo González, coordinador de la asociación Liga Peatonal.El experto en movilidad de viandantes explicó que las acciones a favor del transporte terminan contribuyendo al tema peatonal, pero no se enfocan en la dinámica y necesidades de estos usuarios de la vía."La distribución de uso de suelo vuelve complicado un entorno de caminabilidad, consideramos importante que se atienda al usuario de transporte público."Pero sí creemos que se deben fortalecer las políticas de los desplazamientos a pie, sobre todo de mujeres, quienes son las que más caminan en la Capital, de acuerdo con el Inegi en una movilidad del cuidado", dijo González.Roberto Remes, experto en espacio público y creador de la iniciativa Rey Peatón, aseguró que las autoridades abordan el tema de alguna manera, pero afirmó que la Ciudad de México aún está lejos de construir una política que dé prioridad al peatón, como lo establecen leyes y reglamentos."En las intersecciones que están haciendo el problema es que dan a las personas una ventana de tiempo muy pequeña para cruzar, en ocasiones son nueve segundos para atravesar varios carriles, lo que es insuficiente."Están con la renovación de banquetas en vías primarias, un trabajo silencioso, pero que se encuentra en varias alcaldías y no sólo en las centrales. Sin embargo, hay cosas en las que (las autoridades) son frívolas y distantes", consideró.Por ejemplo, las columnas de las primeras dos líneas del Cablebús que obstruyen banquetas o permitir los excesos de velocidades, añadió.