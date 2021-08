Pierden 350 mdp por bloqueos a trenes

Silvia Olvera

Hora de publicación: 05:00 hrs.

Los bloqueos a las vías del ferrocarril en Caltzontzin, Michoacán, han propiciado pérdidas estimadas por más de 350 millones de pesos a la industria y a Kansas City Southern de México (KCSM), por la mercancía detenida.Óscar del Cueto, presidente de la ferroviaria, describió que ayer los maestros seguían bloqueando las vías.El problema, refirió, es que tan sólo en esta última ocasión el monto estimado de 350 millones de pesos, 50 millones de pesos diarios, en promedio, seguramente fue mayor, debido a que no están contabilizando la carga que dejó de subirse a los trenes y que no pudieron enviar y/o recibir ciertas industrias para sus procesos.Además de esa afectación, Del Cueto reconoció que han perdido algunos clientes tanto ellos como el Puerto de Lázaro Cárdenas, incluso a Ferrovalle, en su terminal de Pantaco, porque se han movido hacia los puertos californianos."En la parte intermodal hemos notado una baja en el volumen, que (también) le impacta a Ferrovalle, en su terminal de Pantaco, a donde llegan los contenedores".Alex Theissen, presidente de la Asociación Nacional de Transporte Privado, dijo porseparado que los bloqueos pegan a todos los eslabones de la cadena de manufactura, comercio, servicios y logística."Pierden todos, y el impacto no sólo es para las empresas, sino también para el consumidor final, porque el producto más caro, es aquel que no está en el anaquel. Es necesario hacer valer el Estado de derecho", señaló.El reclamo de los maestros es por la falta de pago de su quincena que el Gobierno de Michoacán no les dio y/o se retrasó, es decir, por una situación ajena a KCSM, y el temor es que esta situación se repita.