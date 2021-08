Pierden mercados chinos más de 560 mmdd en semana

Reuters

Hora de publicación: 08:46 hrs.

Las acciones tecnológicas chinas cayeron a nuevos mínimos el viernes y el índice referencial de Hong Kong tocó su cota más baja en casi 10 meses, mientras una serie implacable de represiones regulatorias chinas está hundiendo la confianza de los inversores.Más de 560 mil millones de dólares en valor de mercado han sido eliminados de las bolsas de Hong Kong y China continental en una semana, a medida que los fondos abandonan acciones que una vez contaron con su favor, sin saber en qué sectores se enfocarán los reguladores a continuación.El Hang Seng perdió un 1.8 por ciento y su caída semanal del 5.8 por ciento fue la mayor desde el apogeo del pánico pandémico en los mercados financieros en marzo de 2020.Las acciones también bajaron en Shanghai, mientras que los inversores vendieron deuda corporativa de riesgo y la moneda china. El yuan se encaminaba a su mayor pérdida semanal en dos meses, mientras los inversores se apresuraron a ponerse a salvo en medio de la preocupación mundial por el coronavirus."Realmente no hay un detonante, sino muchas piezas que se suman a la narrativa para mantenerse alejado de China", dijo Dave Wang, de Nuvest Capital en Singapur. "Casi a diario hay noticias negativas, por lo que da la impresión de que no hay un final a la vista".Solo esta semana, China anunció reglas más estrictas sobre la competencia en el sector tecnológico, convocó a ejecutivos de la promotora inmobiliaria Evergrande para advertirles que reduzcan la enorme deuda de la empresa y los medios estatales informaron sobre las regulaciones que se avecinan para los fabricantes de licores, un favorito de los gerentes de fondos extranjeros.Una serie de enérgicas medidas, que abarcan desde la fabricación de acero hasta el comercio electrónico y la educación, están minando la fe en un mercado que parece aún no encontrar un piso después de meses de ventas.El Shanghai Composite cayó un 1.1 por ciento el viernes, hasta su cierre más bajo en más de dos semanas, y los papeles destacados cedieron un 1.9 por ciento con los fabricantes de licores liderando las pérdidas.China Telecom fue un raro punto brillante y avanzó en su debut en Shanghai.El epicentro de la liquidación ha sido el sector tecnológico, que había sido popular entre los inversores extranjeros, que ahora temen no poder cuantificar el riesgo regulatorio y están vendiendo en masa.El índice Hang Seng Tech de Hong Kong cedió un 2.5 por ciento el viernes, hasta un nuevo mínimo histórico, acumulando una pérdida del 48 por ciento desde febrero.Las acciones en Hong Kong del titán del comercio electrónico Alibaba cayeron un 2.6 por ciento, a un mínimo de cierre récord y acumulando una reducción a la mitad desde el máximo que tocó en octubre. El gigante de Internet Tencent tocó un mínimo de 14 meses y el repartidor de alimentos Meituan, de un año."Hay una mentalidad de rebaño en este momento", dijo Louis Tse, de Wealthy Securities de Hong Kong. "La gente ve a una persona vendiendo y hace lo mismo".A las preocupaciones regulatorias se suma la preocupación de que la recuperación económica de China esté perdiendo impulso y los riesgos de deuda estén aumentando, ya que los datos apuntan a una desaceleración de la demanda y la producción de las fábricas y sugieren que las autoridades están tomando medidas enérgicas en un momento delicado.