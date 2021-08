Planea CDMX no cerrar colegios si hay contagios

Para la próxima reanudación de clases presenciales, autoridades proyectan aplicar la petición del Presidente y de grupos como "Abre mi Escuela" de no cerrar las escuelas en caso de detectar contagios de Covid-19.Además, adelantó Claudia Sheinbaum, Jefa de Gobierno, mañana se presentarán funcionarios federales a su videoconferencia para brindar información sobre los protocolos y situación actual de escuelas.De acuerdo con el lineamiento oficial de la SEP, aplicable a la Ciudad de México, no se repetirá la medida de la primera vez que los estudiantes volvieron a las aulas, que indicaba el cierre del plantel entero si se detectaba al menos un contagio positivo."No es, no es cerrar la escuela, no. Tenemos transmisión comunitaria, entonces, no es una lógica de cerrar la escuela, es la lógica de trabajar como se trabaja en los albergues, en los asilos, en todos los espacios que tienen digamos, personas que conviven estrechamente", dijo Oliva López, titular de Salud capitalina."Se hace una intervención selectiva a las áreas que fueron afectadas, puede ser un salón, dos salones, en esa lógica es que se estará trabajando", añadió.Aunque el protocolo federal no contempla la realización de pruebas aleatorias, López indicó que dicha medida aún se evalúa.En mayo de 2021, el Presidente criticó la medida de cerrar escuelas en caso de un contagio y pidió que no se realice ello.Además, consideraba que no había riesgo para llegar a una tercera ola, que actualmente ya se vive.El Colectivo Abre Mi Escuela había solicitado lo mismo, que no se cerrara por completo un plantel en caso de un contagio confirmado y expertos en Salud señalan que de mantenerse una adecuada organización en las escuelas y disminuir la interacción entre grupos de alumnos, sí podría controlarse el aislamiento sólo de una parte del plantel y no se requeriría cerrar por completo.